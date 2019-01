Amerikai kémet fogott Putyin titkosrendőrsége

Az orosz belbiztonsági ügynökség hétfőn bejelentette, hogy kémkedés vádjával letartóztattak egy amerikai állampolgárt. A Kreml egyik ismert kritikusa szerint viszont ez egész csak arról szól, hogy Vladimir Putyin orosz elnöknek szüksége volt egy amerikai túszra. Az FSB, a hírhedt/rettegett KGB utódszervezete (melynek vezetője korábban maga Putyin volt) szerint a Paul Whelan nevű férfit pénteken, Moszkvában tartóztatták le, "kémkedés közben." Kémkedésért Oroszországban 20 évig terjedő börtönbüntetést lehet kiszabni.

Az amerikai-orosz viszonyt jelenleg leginkább "fagyosnak" lehet tekinteni. Az FBI azzal vádolja az orosz államot, hogy aktívan befolyásolta a legutóbbi amerikai elnökválasztást, de nem értenek egyet az ukrán válság és a szíriai háború kezelésében sem. Szakértők szerint a két ország viszonya a hidegháború óta nem volt ilyen rossz.

Bill Browder, a Hermitage Capital vezérigazgatója és társalapítója, a Kreml egyik legismertebb kritikusa hétfőn a Twitterre írta ki, hogy

Úgy tűnik, Putyinnak pont szüksége volt egy túszra. A kémedésen fogott külföldi állampolgárokat általában kiutasítják, a letartóztatás felettébb szokatlan húzás.

Egy nyugalmazott FSB-tiszt szerint éppen ellenkezőleg: ez is csak azt mutatja, mennyire hatékonyan működik az orosz kémelhárítás, szerinte ilyen lépésre csak akkor szánja el magát az FSB, ha megcáfolhatatlan bizonyítékaik vannak.

Az orosz ügynökségek közül az FSB a legismertebb. Októberben egy öngyilkos merénylő felrobbantotta mgát az ügynökség arhangelszki irodájában, megölve saját magát és három FSB-tisztet.

Az amerikai külügy azt mondta az üggyel kapcsolatban, hogy tudomásuk van arról hogy az orosz hatóságok őrizetbe vettek egy amerikai állampolgárt, és erről az orosz külügy hivatalosan is tájékoztatta őket. Első lépésként szeretnék elérni, hogy az amerikai követségről valaki beszélhessen a férfival, amihez egyébként az Oroszország által is aláírt bécsi egyezmény alapján joguk is van.