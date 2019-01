Izzik a vonal Trump és a kínai elnök között

A kétoldalú viszony javítása melletti elkötelezettségét hangoztatta az amerikai-kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének 40. évfordulója alkalmából folytatott telefonos megbeszélésén Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök.

Három napon belül ez volt a második alkalom, hogy Trump és Hszi egyeztetett egymással.

Szombati megbeszélésüket követően az amerikai elnök a két ország közötti kereskedelmi vitában elért "előrelépésről" beszélt, kedden pedig Trump a négy évtizedes amerikai-kínai diplomáciai kapcsolatokat és a Hszi elnökhöz fűződő személyes jó viszonyát méltatta. Hszi Csin-ping a kapcsolatok fejlődésének fontosságát hangsúlyozta, és utalt az egyeztetés és az együttműködés jelentőségére.

Ahogy arról mi is többször írtunk, az Egyesült Államok és Kína tavaly éles kereskedelmi vitába keveredett: Washington azt veti Peking szemére, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat, óriási kereskedelmi többlete van az Egyesült Államokkal szemben, miközben a kínai piacot nem nyitja meg teljesen az amerikai vállalatok előtt. Az amerikai elnök azt is követeli Kínától, hogy tartsa tiszteletben a szellemi tulajdonjogokat. Washington ezért 2018 júliusában, majd augusztusában is büntető vámokat vetett ki kínai termékekre, amire Peking ellenlépésekkel válaszolt. A játszmában azonban úgy tűnik, az USA zsarolási potenciálja a nagyobb.

A két elnök december 1-jén a G20-as országcsoport Buenos Airesben tartott csúcsértekezletén személyes megbeszélést folytatott, és akkor abban állapodtak meg, hogy átmeneti időre felfüggesztik a büntetővámokat, így adva lehetőséget a további tárgyalásokra. A vita rendezésében tett tényleges előrelépésről azonban azóta sincsenek információk.

Az amerikai-kínai diplomáciai kapcsolatfelvétel 40. évfordulója alkalmából Jimmy Carter volt amerikai elnök a The Washington Postban, még hétfőn megjelentetett véleménycikkében azt vetette fel, hogy az Egyesült Államoknak és Kínának Afrikában, az afrikai országok fejlesztésének előmozdításában kellene együttműködnie. Carter volt az Egyesült Államok elnöke, amikor Washington és Peking 1979 januárjában diplomáciai kapcsolatot létesített egymással, és a Fehér Házban ő fogadta Teng Hsziao-ping akkori kínai miniszterelnök-helyettest.

Írásában a 94 esztendős exelnök azon aggodalmának adott hangot, hogy a két nagyhatalom között hidegháborús helyzet alakulhat ki, amelyben egy félreértés vagy egy rossz helyzetértékelés - például a Dél-kínai-tengeren vagy a Tajvani-szorosban - akár fegyveres konfliktushoz is vezethet.

(MTI)