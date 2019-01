Évszázadok után először jutottak be nők egy indiai templomba, lázadás tört ki

India legmagasabb szintű igazságszolgáltatási fóruma szeptember végén alkotmányba ütközőnek minősítette és feloldotta a nőkre vonatkozó belépési tilalmat a Szabarimala templomba. A szülőképes korú nők évszázadokon át nem léphettek be a hegytetőn fekvő ősi hindu szentélybe, és konzervatív hindu csoportok ezt a legfelsőbb bíróság döntése után is tartani akarták: többször is megakadályoztak nőket a belépésben, és összecsaptak a helyszín biztosítására kivezényelt rendőrökkel, miközben kárt tettek autókban és buszokban.

Azonban január 2-án két nő, egy hátsó bejáraton keresztül bejutott a templomba. Az esetről videó is készült. Az egyik nő egyetemi tanár a Kannur Egyetem jogtudományi tanszékén.

Miután ez kiderült, a templomot lezárták, és azonnal papokat rendeltek, hogy tisztító szertartást tartsanak az épületben. Miután a papok végeztek, újból megnyitották a templomot.

A tradícionalista hindu férfiak azonban nem hagyták annyiban a dolgot, összecsaptak a rendőrökkel, útblokádokat emeltek, gyújtogattak. Több városban fekete zászlós felvonulásokat tarottak, akadályozták a tömegközlekedést, kövekkel dobáltak meg állami intézményeket, írja a Times of India.

A bőség istenének, Ajappának szentelt templom nők általi látogatására vonatkozó korlátozás hívei, valamint a szentély papjai azzal érvelnek a gyakorlat mellett, hogy az a cölibátus egyik záloga, valamint az Ajappának szentelt rítusok szükséges velejárója. A templom szerzetesei, az istenséghez hasonlóan, önmegtartóztatóak, és nem élnek nemi életet. Számos hindu közösségben ráadásul a menstruáló nőket tisztátalanoknak tartják, ami korlátozásokat von maga után a vallási gyakorlatokban.