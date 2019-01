Trump: Azt hiszem, jó tábornok lettem volna

„Nincs menetrend és nincs határidő az amerikai katonák kivonására, csak bizonyos idő után vonulunk ki Szíriából" – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök újságíróknak a Fehér Házban, de azt is hozzátette, hogy nem akar örökké Szíriában maradni. Trump azt állította, hogy a visszavonulás közben ügyelnek majd arra, hogy megvédjék az Egyesült Államok szövetségeseként az Iszlám Állam terrorszervezet ellen harcoló szíriai kurdokat is.

Amikor december közepén Trump bejelentette a döntését a katonák kivonásáról, még úgy fogalmazott: „mindannyian hazajönnek, és most jönnek haza". Kormányzati tisztségviselők akkor azt nyilatkozták, hogy a katonák 30 napot kaptak a hazatérésre. Trump azzal indokolta a csapatkivonást, hogy értékelése szerint az Iszlám Állam terrorszervezetet „nagyrészt legyőzték", ezért már szükségtelen az amerikai katonák jelenléte.

A csapatkivonásról szóló váratlan döntés szinte sokkolta az Egyesült Államok szövetségeseit és az amerikai katonai és biztonságpolitikai szakembereket. James Mattis védelmi miniszter erre, és az Afganisztánból történő fokozatos kivonulásról szóló Trump-döntésre hivatkozva nyújtotta be lemondását. A védelmi miniszter lemondásában felrúgva az ilyenkor szokásos udvariaskodást, és a minisztérium fejléces levélpapírján udvariasan, de határozottan leszögezte, hogy egy sor kérdésben – szövetségi politikában, az Egyesült Államokkal szemben ellenséges országokkal szembeni határozottságban – nem értett egyet az elnökkel.

Mattis a levélben még azt írta, hogy februárig még a Pentagonban maradt volna levezényelni az átmenetet, de miután akkora médiavisszhangot kapott, Trump bejelentette, hogy már január 1-től távoznia kell.

Trump a szerdai kormányülésen lekicsinylően beszélt Mattisről, és azt is kijelentette, hogy lényegében ő rúgta ki a miniszterét. „Ugyan, mit tett értem Mattis? Hogyan teljesített Afganisztánban? Egyáltalán nem túl jól" - mondta a kormánytagoknak. „Obama elnök kirúgta, és lényegében én is kirúgtam" – mondta. Ezzel arra utalt, hogy Mattis volt a közel-keleti erőket felügyelő Központi Parancsnokság vezetője Barack Obama alatt, de a tervezettnél néhány hónappal előbb vonult vissza 2013-ban, miután többször is vitába keveredett az elnök nemzetbiztonsági csapatával.

A hadseregben soha nem szolgáló Trump aztán a New York Times szerint azon is elmerengett, hogy ő maga is egy jó tábornok lett volna, „de ki tudja." A kabinetülésen a védelmi minisztérium képviseletében már Patrick Shanahan ügyvezető védelmi miniszter vett részt.