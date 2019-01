El kellett bújtatni azt a két nőt, akik elsőként léptek be a hindu szentélybe

Jelenleg meg nem nevezett helyen tartózkodik az a két nő, akik január 2-án első nőkként léptek be Szabarimala templomba. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint azért van szükség a nők (és rokonaik) bújtatására, mert fizikai bántalmazás áldozataiul eshetnek - írta a CNN.

Mint arról az Index is beszámolt, India legmagasabb szintű igazságszolgáltatási fóruma szeptember végén alkotmányba ütközőnek minősítette és feloldotta a nőkre vonatkozó belépési tilalmat a Szabarimala templomba. A szülőképes korú nők évszázadokon át nem léphettek be a hegytetőn fekvő ősi hindu szentélybe, és konzervatív hindu csoportok ezt a legfelsőbb bíróság döntése után is tartani akarták: többször is megakadályoztak nőket a belépésben, és összecsaptak a helyszín biztosítására kivezényelt rendőrökkel, miközben kárt tettek autókban és buszokban.

A CNN beszámolója szerint a nőkre vonatkozó tiltás után kirobbant összecsapásoknak már halálos áldozata is van, valamint többen megsérültek.