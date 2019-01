A saját pártja gáncsolhatja el May brexitalkuját

Theresa May hétfőn jelentette be a vitasorozat és a szavazási folyamat újrakezdésének időpontját.

A brit Munkáspárt vezetője szerint lehet, hogy a szavazóinak 60 százaléka az EU-ban maradásra szavazott, de meg kell érteni a kilépésre szavazókat is.

Újabb akadály gördült a brit miniszterelnök, Theresa May tervei elé, hogy egyezségre jusson az EU-val a kilépéssel kapcsolatban. A konzervatív politikus saját pártjában is sokan az alku nélküli, úgynevezett no-deal brexitet támogatják, számolt be a Reuters.

Ha a törvényalkotóknak nem sikerül megegyezniük a feltételekkel kapcsolatban, akkor jó eséllyel március 29-én a szigetország alku nélkül fog kilépni az unióból. Sok vállalatnak ez a változat katasztrófát jelentene, ugyanis az életbe lépő vámhatárok megjósolhatatlan hatással lennének a kereskedelemre. Bár még el sem kezdődött a hivatalos kilépési folyamat, a Egyesült Királyságban máris érezni lehet a kilépés negatív hatásait.

Maynek 318 szavazatra volna szüksége, hogy keresztülvigye az alkut Brüsszellel a parlamenten, de a saját pártjának 317 tagjából 117-en ellene szavaztak pénteken. Ez azt jelenti, hogy meg kellene nyernie az ügynek az ellenzéki munkáspárti képviselők 257 tagjából is néhányat, az ellenzék azonban már korábban jelezte, hogy ellene van May alkujának.

