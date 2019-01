Trump évekig is hajlandó húzni a kormányzati leállást

Három hete tart már az Egyesült Államokban a részleges kormányzati leállás, miután az amerikai törvényhozók egész napos tárgyalás után sem tudtak megegyezni a kormányzat működését biztosító költségvetésben, de Donald Trump amerikai elnök láthatóan nem fáradt bele a dologba.

Olyannyira nem, hogy pénteken kijelentette, hogy akár évekig is hajlandó húzni a dolgot, miután pedig találkozott pár magas rangú demokratával, azt is hozzátette, hogy rendkívüli állapotot is hirdethet, hogy megkerülje a Kongresszust, és felépítse a falat a mexikói határon – írja a BBC.

Az amerikai elnök továbbra is kitart amellett, hogy egészen addig nem ír alá egyetlen új törvényt sem, amíg a demokraták rá nem bólintanak a falra, a pénteki találkozók után azonban eleinte úgy tűnt, hogy talán megoldódhat a konfliktus.

Az elnök úgy fogalmazott, hogy nagyon produktív beszélgetéseken van túl, később azonban beismerte, hogy akár évekig is hajlandó kihúzni a leállást, bár azt azért hozzátette, hogy nem hiszi, hogy idáig fajulna a dolog.

Nagyon büszke vagyok arra, amit csinálok. Én nem hívnám leállásnak, csak azt teszem, amire szükség van ahhoz, hogy az országunk biztonságban legyen.

– mondta Trump, aki azt is megjegyezte, hogy egy esetleges rendkívüli állapot kihirdetése sem teljesen lehetetlen elképzelés a jelenlegi helyzetben.

A demokraták egyébként alá is támasztották az elnök szavait, Chuck Schumer demokrata szenátor például szintén elmondta, hogy Trump akár évekre is megbéníthatja a kormányzati szerveket.

Az egészet persze végső soron nem a demokrata, meg a republikánus politikusok, és nem is Trump szívja meg, hanem a leállított kormányzati szerveknél dolgozó 800 ezer ember, akik

december 22-e óta egyáltalán nem kaptak fizetést.

A BBC washingtoni elemzője arra is rámutatott, hogy ha a rendkívüli állapot akkora ütőkártya lenne, amekkorának az elnök szavaiból tűnik, akkor semmi szükség nem lenne a leállásra, és főként a szövetségi alkalmazottak felesleges szívatására.

A dolog persze nem ilyen egyszerű, rendkívüli állapot esetén ugyanis a mozgósított pénzek a védelmi költségvetésből jönnének, ennek más célú felhasználására pedig valószínűleg a Kongresszus republikánus része is felkapná a fejét.

Ezen kívül ráadásul a demokraták valószínűleg azonnal jogi útra terelnék az ügyet, nem is feleslegesen, úgyhogy az elemző szerint az ezzel való fenyegetőzés nem más, mint egy hatalmas blöff az elnök részéről.