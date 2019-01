Vasárnaptól SMS-ben értesítik a szaúdi nőket a válásukról

Több dolog is változott a nők jogaival kapcsolatban az elmúlt egy évben Szaúd-Arábiában. 2018 elejétől például az ország történetében először nők is bemehettek a stadionba szurkolni egy labdarúgó-mérkőzésen, de június végén végre önállóan is autózni indulhattak Szaúd-Arábiában a nők, ekkortól lépett életbe vezetési engedélyük, illetve szűnt meg autóvezetési tilalmuk.

A BBC most azt írja, egy új törvény gátat szabna annak a szokásnak, hogy a nő tudta nélkül vált el tőlük férjük. A tervezett szabályozás értelmében vasárnaptól a bíróságoknak kötelességük lesz sms-ben tájékoztatni a nőket a házasság felbontását megerősítő határozatról.

Helyi női ügyvédek szerint az intézkedés véget vethet a visszaéléseknek, a titkos válásoknak, illetve ez a szabályozás biztosítaná, hogy teljes mértékben tisztában lehessenek a nők a családi állapotukról, és hozzájárulna ahhoz is, hogy az olyan jogok is védve legyenek, mint például a feleségtartási díj.