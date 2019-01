Pár óra alatt 37 milliót gyűjtöttek a rohamrendőrt kiütő bokszolónak

Mint arról az Index is beszámolt, Christophe Dettinger, egy 37 éves profi bokszoló látható azon a képsoron, amikor egy francia tüntető kiüt egy rohamrendőrt. Az eset megosztotta a közvéleményt, a hatóság elleni erőszak ugyanis akár súlyos bűncselekménynek is minősülhet, de a korábbi francia bajnok bokszoló edzője szerint, a már visszavonult sportember csak egy korábban megtámadott tüntetőnő védelmében lépett fel erőszakosan.

114 ezer euró

Később Dettinger feladta magát a rendőrségen, és mint kiderült, a megtámadott nő a saját felesége volt, aki könnygáztámadást szenvedett el.

Fotó: youtube

Most a The Guardian azt írja, hogy a bokszoló hívei közösségi gyűjtést indítottak a bokszoló megsegítésére a Leetchi francia nyelvű crowdfunding oldalon, és pár óra alatt 114 ezer euró (37 millió forint) össze is jött. A gyűjtés jelenleg szünetel, mert a francia politikusok nagyon felháborodtak a rendőrség elleni erőszak ilyen megjutalmazásán.

Rendőrverő, aki hősként néz magára

Maga a bokszoló is megszólalt, ma már részben elismerte, hogy hibázott,

Rosszul reagáltam. Igen, rosszul reagáltam"

- nyilatkozta, majd hirtelen patetikus öndicséretbe váltott.

Mindenkiért kiálltam, a nyugdíjasokért, a gyermekek jövőjéért, az egyedülálló nőkért, mindenért, amiért harcolunk. Én vagyok a kifosztott kisemberek haragja"

- zárta a rendőrverést hőstetté magasztosító sorait a bokszoló.

A miniszterek kiborultak

A francia kormány miniszterei erre nagyon kiakadtak, Muriel Pénicaud munkaügyi miniszter az adománygyűjtő kampányt érthetetlennek nevezte.

Hogy sugallhatjuk a gyerekeknek azt, hogy az erőszak jó válasz?"

- kérdezte.

Mounir Mahjoubi, a digitális gazdaságért felelős miniszter pedig így tweetelt:

Az elérhető pénz vonzerejével növelni a gyűlöletet és az erőszakot? Ezt hallva én csak undort érzek, semmi mást."

A rendőrségi szakszervezetek is arra figyelmeztettek, hogy az adománygyűjtés legitimálta a rendőrség elleni erőszakot.

A tüntetők által viselt sárga dzsekikről elnevezett mozgalom tüntetései novemberben kezdődtek, eredetileg az üzemanyagárak emelkedése miatt, de azóta már nem csak a kormány, hanem általában az elit, a gazdagok és az adórendszer ellen is skandálnak a protestálók.