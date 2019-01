Az ellenségnek kémkedett az izraeli miniszter, 11 évet kapott

Egy volt izraeli minisztert 11 évr börtönre ítélt a jeruzsálemi bíróság, miután bűnösnek vallotta magát kémkedés vádjában. Gonen Segev az elmúlt hat év alatt rendszeresen találkozott Izrael legnagyobb ellensége, Irán ügynökeivel, és kétszer is járt Teheránban.

Fotó: Ronen Zvulun Gonen Segev a bíróságon 2018. július 5-én

Segev azért úszta meg ilyen relatíve enyhe ítélettel, mert vádalkut kötött az ügyészséggel, melynek köszönhetően ejtették a legsúlyosabb "az ellenségnek nyújtott segítség háború idején" vádat.

Ahogy arról korábban írtunk, Gonen Segev mögött igencsak kacskaringós életút áll. A 62 éves egykori farmer és orvos fiatalon kezdett el politizálni és végül 1992-ben került be a Knesszetbe, és 1995-től egy évig energiaügyi miniszterként is dolgozott. Azonban később a politika helyett inkább drogcsempészettel kezdett foglalkozni, 2005-ben Hollandiában lekapcsolták, amikor

az exminiszter két társával 32 ezer ecstasy tablettát próbált becsempészni Izraelbe egy hamis diplomata-útlevél segítségével.

Segev akkor is mindent bevallott, és 2007-ben már ki is szabadult. Azóta főleg Nigériában élt, és itt került kapcsolatba az iráni hírszerzés embereivel is. A lagosi nagykövetségen iráni ügynököktől titkosított kommunikációs eszközt kapott, amelynek segítségével az izraeli energetikai ágazattal, biztonsági létesítményekkel, illetve politikai, biztonsági tisztségviselőkkel kapcsolatos információkkal látta el őket. Több biztonságtechnikában, biztonságpolitikában utazó izraelit környékezett meg nigériai üzleti ajánlatokkal, de ezekkel csak iráni ügynökök hálójába terelte volna az érintetteket. Azonban a megkörnyékezettek közül többen jelentették a hatóságoknak, hogy valami nem stimmelhet Segev körül, ezért az exminiszterre ráállt az izraeli titkosszolgálat, a Sin Bét is. Segevet májusban tartóztatták le Egyenlítői Guineában, és adták ki a zsidó államnak, ahol júniusban emeltek ellene vádat.

A férfi eleinte azzal védekezett, hogy kettős ügynökként akart iráni titkokat kifürkészni, hogy utána "hősként térhessek haza", de végül a bizonyítékok hatására megtört, és a – ismeretlen tartalmú, de valószínűleg az iráni hálózatról szóló értesülések átadását is tartalmazó - kedvező vádalku hatására mindent beismert.

A Segevre kimondott 11 éves börtönbüntetés azért is számít enyhének, mivel Izrael és Irán évtizedek óta hidegháborús viszonyban állnak. A korábban részletesen ismertetett konfliktusban elsősorban az Izrael létjogosultságát megkérdőjelező síita teokratikus rezsim lép fel agresszorként;

a libanoni Hezbollah, illetve a palesztin Hamász és Iszlám Dzsihád terrorszervezetek támogatásán keresztül,

szíriai katonai jelenlétének erősítésével,

és nem titkoltan Izrael ellen irányuló ballisztikus rakétaprogramjával

Izrael korábban elsősorban az iráni atomprogram elgáncsolásán munkálkodott, az elmúlt években viszont napi rendszerességű légicsapásokkal próbálja elpusztítani a szíriai-iraeli határhoz közel merészkedő iráni állásokat, illetve a Hezbollahnak szánt hadianyag-szállítmányokat.