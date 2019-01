Megkapta a menekültstátuszt a családja elől menekülő szaúdi lány

Hivatalosan is menekültstátuszba került az a 18 éves szaúdi lány, aki családja elől szökött Bangkokba, és ott egy hotelbe elbarikádozva magát, Twitteren kérte a nemzetközi nyilvánosság támogatását.

Rahaf Mohammed al-Kunun szombaton repült a thai fővárosba Kuvaitból, ahová még a szaúdi elitbe tartozó családjával utazott. A lányt a thai hatóságok visszatoloncolással fenyegették meg, mire ő elbarikádozta magát a reptéri hotelének szobájában, és Twitter-üzenetekben tudatta a világgal, hogy "családja meg akarja őt ölni", mivel - még mindig nem egészen tisztázott módon - elhagyta az iszlám hitet. Rahaf Mohammed al-Kunun a szaúdi jogrendszer szerint már azzal is bűncselekményt követett el, hogy egyedül szállt repülőre, ugyanis a szaúdi nők csak valamelyik férfi rokonuk engedélyével dolgozhatnak, utazhatnak, házasodhatnak, de még bizonyos egészségügyi kezeléseknél is szükség van a jelenlétükre.

Fotó: Handout / Reuters Rahaf Mohammed al-Kununt üdvözli a Thai menekültügyi hatóság Bangkokban 2019. január 7-én

Az üznetekre hétfőn emberi jogi aktivisták és újságírók tucatjai sereglettek a bangkoki hotelhez, és a hatóságok is engedtek korábbi merev álláspontjukon: hazatoloncolás helyett az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) védnöksége alá helyezték, és megkapta a tartózkodási engedélyt is. Az UNHCR szerdán az ausztrál kormányhoz továbbította menedékkérelmét, és az ausztrál belügyminisztérium be is jelentette, hogy megindítja az ilyenkor szokásos eljárást. Greg Hunt egészségügyi miniszter pedig erőteljes célzást tett arra, hogy a lány hamarosan ausztrál humanitárius vízumot kaphat.

(BBC)