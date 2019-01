Trumpnak jó lenne az acélkerítés is, csak legyen valami

Donald Trump amerikai elnök beleegyezne abba, hogy az amerikai-mexikói határon ne fal, hanem acélkerítés épüljön.

- ez derült ki keddi, a Fehér Ház Ovális irodájából közvetített tévébeszédéből, melyben a karácsony előtt beállt kormányzati leálláshoz vezető politikai patthelyzet feloldására tett javaslatot. Az alig kilenc perces üzenet után az amerikai közvélemény megkönnyebbülhetett, ugyanis előzetes fogadkozása ellenére az elnök nem jelentette be, hogy szükségállapotot hirdetne.

Trump leszögezte: növekvő humanitárius és biztonsági válság alakult ki a déli határokon, naponta ezrek próbálnak meg bejutni amerikai területre.

Nincs már helyünk, ahol elhelyezhetjük őket és nincsenek meg az eszközeink, hogy megfelelő módon visszaküldjük őket oda, ahonnan útnak indultak.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Amerika örömmel ad otthont olyan bevándorlók millióinak, akik törvényes keretek között érkeznek, majd gazdagítják az amerikai nemzetet. "De minden amerikait károsan érint az ellenőrizetlen illegális bevándorlás", mivel kimeríti az amerikai erőforrásokat és csökkenti az amerikai béreket, ami leginkább az Egyesült Államok afroamerikai és spanyolajkú közösségeit sújtja. Felidézte az Egyesült Államok határainál lévő migránsok erőszakos cselekedeteit és konkrét példát is említett egy illegális bevándorló által nemrégiben Kaliforniában elkövetett bűncselekményre. Egyébként az Axios által megkérdezett szakemberek szerint egyáltalán nem lehet migrációs válsághelyzetről beszélni, egyedül a menedékkérők arányában tapasztalható ugrásszerű emelkedés.

Úgy vélte, hogy az ellenőrizetlen határon beáramló kábítószer több amerikai halálát okozza majd az idén, mint a vietnami háború (valójában a drog nagy része nem a zöldhatáron, hanem a kikötőkön keresztül érkezik Amerikába) . Adatokat idézett: az elmúlt két évben a határvédelmi szervek 266 ezer olyan illegális bevándorlót tartóztattak le, aki bűncselekményeket követett el. A kormányzatot pár napja egyébként az NBC hazugságon kapta a a bűnözéssel kapcsolatos számokkal kapcsolatban, hiszen a nyilvánosságban hirdetett 4000, a déli határon feltartóztatott "terroristagyanús" személlyel ellentétben a hatóságok összesen 41 ilyen esetben jártak el.

Trump emlékeztetett arra is, hogy Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakciójának vezetője - aki most ellenzi a határfalat - más demokrata párti politikusokkal együtt régebben támogatta a falépítést, és csak azt követően változtatott véleményt, hogy őt elnökké választották. Az elnök kitartott amellett, hogy a déli határokat meg kell védeni, és ehhez változatlanul 5,6 milliárd dollárt kért a törvényhozóktól – korábban Mike Pence alelnök egy 2,5 milliárd dolláros ajánlattal környékezte meg a demokratákat, akik erre nemet mondtak. Trump a költségek forrását is megtalálta, méghozzá az Egyesült Államok új kereskedelmi megállapodásaiból származó extrabevételekben.

A demokratákat azzal győzködte, hogy részleges kormányzati leállás perceken belül megoldható lenne, és szerdára tárgyalásokra invitálta ellenzékének vezetőit a Fehér Házba. Azonban beszédében semmilyen új ajánlat nem szerepelt, ezért Nancy Pelosi, a törvényhozás házelnöke és Chuck Schumer szenátusi frakcióvezető rövid üzenetben utasították vissza Trumpot, mondván:

a kormányzati munkát újra kell indítani és majd utána vitázhatnak a déli határok biztonságáról.

(MTI)