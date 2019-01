800 ezer állami alkalmazott nem kap fizetést pénteken az USA-ban

Donald Trump amerikai elnök a maratoni kormányleállás közepette taxasi útja előtt nyilatkozott a sajtónak a kialakult helyzetről. Trump tisztázta, hogy soha nem gondolta komolyan, hogy Mexikó majd kiállít egy csekket a határra építendő fal áráról, mindazonáltal továbbra is tartja magát ahhoz, hogy annak költségeit közvetett módon mégis a déli szomszéd fogja állni – írja a BBC. Közben a határfal költségei körül kialakult törvényhozási vita miatt életbe lépett részleges kormányleállás a hétvégével az USA történetének leghosszabbjára nyúlhat.

Az elnök most úgy állítja be, ő mindig is úgy gondolta, Mexikó indirekt módon, például az USA számára előnyösebb kereskedelmi alkukon keresztül fogja finanszírozni a falépítést, holott kampánya alatt még azt hangoztatta (erről feljegyzés is fennmaradt), kényszeríteni fogja az országot a költségek megfizetésére. Mexikó elnöke közben ismét világossá tette a napokban, hogy nekik semmi közük a határfalhoz, amerikai belügynek tekintik az egész kérdést.

A kereskedelmi megállapodás alatt Trump az USMCA-ra (ez az USA, Kanada és Mexikó közötti megállapodás rövidítése) gondol, amit a kongresszusnak még meg kell szavaznia, és ami az 1994 óta érvényes NAFTA-szerződést válthatja. Az USMCA kritikusai szerint a megállapodás inkább a magáncégeknek, mint a központi költségvetésnek lesz előnyös.

Trump arról is beszélt a riportereknek, hogy nem fogja aláírni a kormányzat újraindításáról szóló törvényt, ha abban nem szerepel annak az 5,7 milliárd dollárnak az elkülönítése, amit a déli határra szán. Ez továbbra is azt jelenti, hogy patthelyzet van, a demokrata többségű képviselőház ugyanis nem támogatja ezt a tervet.

Az fal körüli mizéria miatt a részleges kormányzati leállás csütörtökön a 20. napjába lépett. Az újraindítással kapcsolatos tárgyalások szerdán kudarcba fulladtak, Trump kisétált a megbeszélésről és azt mondta, "időpazarlás volt", mivel a demokrata vezetők továbbra sem voltak hajlandóak beleegyezni a falépítés finanszírozásába. Az elnök azt mondta, végső esetben kész akár szükségállapotot hirdetni annak érdekében, hogy a törvényhozást átlépve a védelmi költségvetésből különíthessen el pénzt a határfalra – vagy kerítésre, mert a legutóbbi információk szerint már ezzel is beérné.

A leállás a kormányzat 25 százalékát érinti, vagyis 800 ezer állami alkalmazottat. Közülük 350 ezren kényszerszabadságon vannak, a többiek dolgoznak, de fizetést már nem fognak kapni, pedig az pénteken lenne esedékes. A korábbi leállásokkor a dolgozók utólag kapták meg a bérüket, de ezt is jóvá kell hagynia a kongresszusnak. A BBC-nek nyilatkozva több kormányzati dolgozó azt mondta, mellékállást kellett keresniük vagy hozzányúlniuk a megtakarításiakhoz a kialakult helyzet miatt.