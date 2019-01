Tovább nőtt az európai havazások halálos áldozatainak száma

Egyre nagyobb a havazás miatt a természeti katasztrófa sújtotta területté minősített vidék Németország déli részén, és csütörtökön a rendkívüli időjárás halálos áldozatainak száma is tovább nőtt, írja az MTI.

Münchenben a tartományi főváros vezetősége a temetőket is bezáratta a fakidőlés és az ágtörés veszélye miatt, csak a temetésekre érkezők léphetnek be, a személyzet kíséretében, de néhány helyen pár napra még a temetkezést is betiltották. A helyi vadászkamara pedig arra készük, hogy helikopterekről látja el a vadállományt.

Folyamatosak a közlekedési káoszok, a dugók, a müncheni nemzetközi repülőtéren mintegy ötven járatot töröltek, vannak olyan települések – például a berchtesgadeni járásban –, amiket csak lánctalpas katonai járművekkel lehet megközelíteni. Mindezek miatt tanítási szünetet is elrendeltek a tartomány tizennégy járásában.

A München melletti Ayingban maga alá temetett egy kidőlő fa egy 9 éves kisfiút, újraélesztésével sikertelenül próbálkoztak a mentők. A fát az ágakra nehezedő hó súlya döntötte ki. A kisfiú a negyedik halálos áldozata a térséget csaknem egy hete sújtó rendkívüli időjárásnak.

Ausztriában egy 16 éves ausztrál fiú vesztette életét, amikor elsodorta egy lavina. Salzburg tartományban 900 háztartás maradt áram nélkül, mert a hó súlya alatt letörő ágak leszakították a vezetékeket. Több helyen szünetel a vasúti közlekedés, sok helyen zárva vannak az iskolák, Tirolban pedig településeket zárt el a hó.

Csehországban nagyjából 9000 háztartást nem tudtak árammal ellátni a havazás miatt, elsősorban a Németországgal és Ausztriával határos vidéken rossz a helyzet.

Görögországban -23 fok volt és ott is sok hó esett, három ember vesztette életét. Többen az autójukban ragadtak a havazás miatt.

Svájcban több alpesi szakaszon szünetel a vasúti közlekedés, eddig összesen négy síelő halt meg, mert lavinák sodorták el őket.

Szlovákiában egy 37 éves férfit ölt meg a lavina a Kis-Fátrában.

Meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban tovább súlyosbodhat a helyzet, a havazás január közepéig tarthat. (MTI, Sky News)