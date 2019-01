Százéves német tengeralattjáró bukkant elő egy francia strandon

Az évtizedek óta eltemetett tengeralattjárót 1917 júliusában saját legénysége süllyesztette el a francia partoknál, mert a sekély vízben nem tudtak továbbmenni. A tucatnyi hajót elsüllyesztő UC-61 romjait idővel teljesen befedte a homok, a geológia és az időjárás miatt azonban most a nagy része ismét látható lett.

A német U-bootoknak kulcsszerepe volt az I. világháborús harcoknak az Északi-tengeren és a La Manche vizein, több száz, az Antant kötelékébe tartozó hajót süllyesztettek el. A most előkerült UC-61 torpedókkal és aknákkal maga is legalább 11 ellenséges hajót pusztított el a hadtörténészek szerint. Utolsó útjára is aknatelepítési céllal futott ki a belgiumi Zeebrugge kikötőjéből Le Havre felé, azonban nem érkezett meg. A Calais mellett, Wissantnál történt baleset miatt a németek kénytelenek voltak elsüllyeszteni saját hajójukat. A 26 tagú legénység megadta magát a francia hatóságoknak, és bizonyára hadifogságba esett – írja a BBC.

A harmincas évekre a roncsokat betemette a homok, és bár a helyiek mindig tudták, hogy van egy régi tengeralattjáró a partjuknál, azt nem lehetett látni. Egészen mostanáig, amikor a már több mint egy évszázada elsüllyedt hajó két nagyobb része újra felszínre került a szelek munkájának köszönhetően. December óta apály idején a homokdűnéktől 100 méterre a vízben újra látni az I. világháborúban rettegett hajó darabjait. Hogy a jövőben ismét visszasüpped a láthatatlanságba, vagy még nagyobb része kerül felszínre, még nem tudni.