Beomlott egy szénbánya, 21 bányász meghalt

Huszonegy bányász életét vesztette egy bányaomlásban a kínai Sanhszi tartományban található Senmu város mellett. A szombati szerencsétlenség bekövetkeztekor 87-en tartózkodtak a föld alatt, közülük 66-ot sikerült épségben kimenekíteni, írta az MTI.

#UPDATE All 21 trapped miners have been found dead after a coal mine accident in Shenmu, NW China's Shaanxi pic.twitter.com/bXbZosqBT2