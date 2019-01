Rossz brazilnak nevezte a brazil agrárminiszter Giselle Bündchen szupermodellt, amiért aggódik az esőerdők miatt

Rossz brazilnak nevezte a brazil agrárminiszter Giselle Bündchen szupermodell-környezetvédőt, amiért kritizálta az új brazil kormányt az esőerdők írtása miatt, írja a Guardian. Bündchennek egyébként az ENSZ környezetvédelmi jószolgálati nagyköveteként az a dolga, hogy aggódjon az esőerdők miatt.

Jair Bolsonaro kormányfő agrárminisztere, Tereza Cristina Dias szerint a világhírű brazil szupermodell kormányt illető kritikája ártalmas az ország imázsára nézve. Egy konzervatív rádiónak adott interjújában abszurdnak nevezte, amit Bündchen tesz Brazíliával. Szerinte az ENSZ-követnek inkább azzal kéne foglalkoznia, hogy elmagyarázza a világnak, hogy Brazília valójában rengeteget tesz a környezetért. Emiatt tárgyalásra hívta Bündchent.

Brazíliában a 2018 év végén megválasztott új, szélsőjobboldali elnök úgy döntött, a korábbinál is több esőerdőt irthatnak ki, korábban védettnek nyilvánított területeket kebelezhet be az agráripar. Egyébként az Amazonas-medencében található összefüggő erdőségek állítják elő a légkörben található oxigén 20 százalékát, ezért a bolygó tüdejének is nevezik a területet. Sajtóhírek szerint Bolsonaro azt tervezi, hogy kilépteti országát a párizsi klímaegyezményből is.

Bündchen az ENSZ környezetvédelmi nagyköveteként évek óta harcol az Amazonas-medence megmentéséért, az erdőirtások és a vizek szennyezése ellen. A korábbi kormány ellen is szót emelt már, például 2017-ben, amikor a 600 ezer hektárnyi területet készült átengedni befektetőknek az akkori kormány.