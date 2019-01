Trump: Nem dolgoztam az oroszoknak

Donald Trump amerikai elnök hétfőn visszautasította azokat a sajtóban megjelent állításokat, amelyek szerint korábban Oroszország javára dolgozott volna. "Soha nem dolgoztam Oroszország javára, ezt önök mindenki másnál jobban tudják" - mondta Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház előtt újságíróknak az MTI összefoglalója szerint.

Trump a The New York Timesben és a The Washington Postban a hét végén hétvégén megjelentetett cikkeire utalt. A The Washington Post arról írt, hogy az elnök a 2017-es, Hamburgban a G20-országcsoport találkozójának keretében Vlagyimir Putyinnal tartott négyszemközti tanácskozásán Putyinnal elkérte a tolmács jegyzeteit és arra kérte őt, hogy a részletekről ne tájékoztassa még az amerikai kormány tagjait sem.

A The New York Times pedig meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt állította, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) 2017 tavaszán, James Comey igazgató menesztése után nyomozást indított Donald Trump elnök ellen, mert az volt a benyomása, hogy az elnök orosz érdekeket szolgál. A vizsgálatot két szálon indították meg: az elhárítás azt vizsgálta, hogy Donald Trump szándékosan vagy akaratlanul dolgozott-e Moszkva javára, a bűnügyi nyomozás pedig azzal foglalkozott, hogy Comey menesztésével az elnök akadályozta-e az igazságszolgáltatást.

Donald Trump most az újságíróknak azt hangoztatta, hogy a The New York Timesban megjelent írás "csak egy nagy kövér kacsa". Hozzátette: "azokat az embereket, akik ezt csinálták, rajtakapták, és közismerten csirkefogók". Az elnök ezzel arra a két volt FBI-munkatársra utalt, akiknek hónapokkal ezelőtti kongresszus meghallgatásán kiderült, hogyan szövetkeztek ellene az irodán belül, hogy lejárassák őt. Trump azt mondta: "jót tett" az Egyesült Államoknak James Comey eltávolításával. A The Washington Post cikkével kapcsolatos kérdésre Trump úgy reagált: fogalma sincs, mi van az említett tolmács jegyzeteivel.

A két cikk kisebb vihart kavar a washingtoni politika berkeiben. Lindsey Graham, dél-karolinai republikánus szenátor, a szenátus igazságügyi bizottságának tagja egy televíziós interjúban azt mondta, hogy az FBI-hoz fordul információkért a nyomozás részleteiről. Ha ez a vizsgálat valóban megtörtént, arról a kongresszusnak tudnia kell - mondta Graham. Egyúttal aggályokat is is megfogalmazott: "hogyan tehette ezt az FBI? Miféle fékek és ellensúlyok rendszere működik ott?" - mondta. Demokrata párti kongresszusi politikusok arról nyilatkoztak vasárnap, hogy közelebbről megvizsgálják majd az ügyet és kongresszusi meghallgatásokat helyeztek kilátásba.

Miniszterjelölt: a vizsgálat végigmehet majd

Eközben az amerikai igazságügyminiszter-jelölt ígéretet tett, hogy a Mueller-bizottság befejezheti vizsgálódásait, írja szintén az MTI. William Barr a kongresszusi meghallgatásra előkészített írásos nyilatkozatának részletei hétfőn kerültek nyilvánosságra.

A dokumentum szerint Barr a szenátus jogi bizottsága előtt "életbevágó fontosságúnak" tekinti majd a Robert Mueller vezette különleges bizottság vizsgálataink befejezését és azt, hogy munkájának eredményeiről a közvéleményt is tájékoztassa. "Nem fogom megengedni, hogy pártpolitika, személyes érdekek, vagy bármilyen más, helytelen megfontolások beavatkozzanak ebbe, vagy bármilyen más vizsgálatba" - hangsúlyozza majd William Barr a szenátus jogi bizottsága előtt a dokumentum szerint. A Mueller-bizottság munkájára vonatkozóan Barr leszögezi: "célom az, hogy a tőlem telhető legnagyobb és a törvénynek megfelelő átláthatóságot biztosítsam".

A 68 éves William Barr 1991 és 1993 között a néhai George H. Bush elnök kormányának igazságügyi minisztere volt, azóta vállalatvezetőként dolgozott. Donald Trump december elején jelentette be, hogy őt jelöli tárcavezetőnek.

A meghallgatás kezdetén elhangzó nyilatkozatban Barr kifejti, hogy "vonakodott" elfogadni a felkérést, de végül egyetértett az elnökkel, mert - mint fogalmazott - "erősen hiszek a közszolgálatban". "Trump elnök nem kért tőlem biztosítékokat, ígéreteket, vagy elkötelezettséget semmilyen tekintetben, sem kimondva, sem kimondatlanul, és én sem ígértem mást, mint hogy szakmaisággal és feddhetetlenül irányítom majd a tárcát" - olvasható a miniszterjelölt expozéjában.

A meghallgatáson William Barr kitér majd arra a 2018 júniusában írt feljegyzésére, amelyben bírálta, hogy Donald Trump ellen az igazságszolgáltatás akadályozása miatt indítsanak vizsgálatot, mert menesztette James Comey-t, az FBI igazgatóját.