Amikor a 21 éves fiatal férfi munkába menet meglátta a lányt az iskolabuszra felszállni, eldöntötte, hogy elrabolja.

Soha nem látta előtte a 13 éves gyereket, a közösségi médiában sem voltak semmiféle kapcsolatban, azt sem tudta, hogy hívják. De akkor bekattant neki valami.

A következő napokban két este is elhajtott a lány háza előtt, hogy az ördögi tervét végrehajtsa, de a kocsifeljárón álló autók és a házból kiszűrődő fények mindkétszer elbizonytalanították. Egy hét múlva, harmadszorra már jobban felkészült: lopott egy rendszámot, azt tette fel a saját autójára, és kikötötte a belső világítást az utastérben és a csomagtartóban is, hogy a sötétben ne keltsen feltűnést egyiknek a felvillanása sem. Vett egy símaszkot a közeli hipermarketben, majd magához vette az apja puskáját, leborotválta az arcát és a fejét is, kesztyűt húzott, hogy minél kevesebb DNS-t hagyjon a helyszínen. Aztán kocsiba ült.

Október 15-e, hajnali 0:58 perc volt, amikor a kisváros rendőrségén csörgött a telefon. A diszpécser felvette, de nem szólt bele senki, illetve csak egy halk szót lehetett érteni:

segítség,

miközben a háttérből zaj és sikítások hallatszódtak. A vonal megszakadt. A diszpécser visszahívta a számot, de már csak Denise Closs, egy helyi lakos hangpostája jelentkezett, és a helymeghatározás is a Closs-házat mutatta helyszínként.

Négy perc múlva érkeztek a rendőrök az egygyerekes házaspár házához. Már csak annyit láttak, hogy az ajtó be van törve, a középkorú nő és férfi lőtt sebekkel holtan hever. A lányuk nincs sehol, és fegyver sincs a házban, csak a család kutyája volt otthon.

A nyomozók gyorsan arra jutottak a nyomok alapján, hogy a gyilkosság idején otthon volt a lány, Jayme Closs, de azt azonnal sejtették, hogy nem ő lehetett a tettes, úgyhogy a körözést is úgy adták ki, hogy nem mint gyanúsítottat, hanem mint

veszélyben lévő, eltűnt személyt keresik őt.

Nyom nélkül

A rendőrség nagyszabású nyomozásba kezdett, az ügy nem csak a 3400 fős wisconsini kisvárost, Barront rázta meg, hanem az egész országot megmozgatta. Száz önkéntes kezdte rögtön átfésülni a környéket, két nap alatt 400, egy hét alatt 1400 bejelentés érkezett a rendőrségre, de mind használhatatlan, volt, aki Floridában vélte látni a lányt.

A seriff az eltűnés után két nappal sajtótájékoztatót tartott, és azt mondta, ennek ellenére minden új információt nyugodtan jelentsenek be az emberek, azt is, ha valaki csak szimplán furcsán kezd viselkedni.

Egy közösségben sokszor az emberek tudnak bűncselekményről, csak nem tudják, hogy az egy bűncselekmény

- mondta. A lány szomszédai is nyilatkoztak, azt mondták, két lövést hallottak aznap éjjel, de azt gondolták, valakik vadásznak, vagy egy medvét próbálnak elüldözni a környékről, aztán nemsokára FBI-osok érkeztek kihallgatni őket.

A lány pár nap múlva felkerült az FBI körözési listájára, a rendőrség 50 ezer dollárt ígért az értékelhető információkért. Jayme Closst emellett már kétezer önkéntes kereste minden nap. A rendőrök kiadtak ugyan három fotót három, szerintük gyanús autóról, ezt leszámítva azonban

sötétben tapogatóztak, és a motivációról sem volt sejtésük sem.

Október 29-én egy férfi, Kyle Jaenke-Annis betört a Closs-házba. A rendőrök a ház köré telepített mozgásérzékelős kamerák felvételeit figyelve azonnal, még a helyszínen elfogták őt. Kiderült, hogy a férfi a meggyilkolt házaspár kollégája volt, de állítása szerint nem ismerte a családot, és csak kíváncsiságból hatolt be az épületbe, hogy ellopjon pár dolgot, például az eltűnt lány néhány ruhadarabját. A rendőrség ezek után gyorsan kizárta, hogy Jaenke-Annisnak köze lenne a lány eltűnéséhez.

Novemberben az érkező tippek áramlása érezhetően lelassult, 2100-nál tartottak akkor. A keresésből is visszavettek a hatóságok, a közeli motelekből sok, addig az ügyön dolgozó szövetségi nyomozó hazautazott. Decemberre a rendőrök több mint 80, a környék autópálya-kameráiból és üzleti biztonsági kamerái által rögzített felvételt néztek meg, de nem jutottak előrébb. A seriff, Chris Fitzgerald mégis optimista volt. "A lány nincs rajta egyik videón sem. De amint letartóztatunk egy gyanúsítottat, segíteni fognak a felvételek", nyilatkozta. A lány iskolájában egy "remény fája" nevezetű rendezvényt tartottak december közepén, az aggódó társak reménykedő üzeneteivel díszítettek fel egy nagy fát.

88 nap után

Január 10-én a téli hidegben egy kabát nélküli, zilált fiatal lány futott oda egy kutyát sétáltató nőhöz a Wisconsin állambéli Gordonban, azt kiabálva, hogy ő Jayme Closs, nem tudja, hol van, és hogy

megölte a szüleimet.

88 nappal voltunk Closs eltűnése után, a helyszín pedig több mint száz kilométerre volt Barrontól, de a nő rögtön felismerte a lábánál jóval nagyobb cipőt viselő Closst, és hívta a rendőröket. A lányt közben egy közeli házban megetették, megitatták, mielőtt kórházba vitték. "Olyan volt, mintha egy szellemet látnék", nyilatkozta a ház tulaja, Peter Kasinskas, akihez akkor becsöngettek.

A lány segítségével, a megadott személy- és járműleírás után gyorsan elfogták a gyanúsítottat, a 21 éves Jake Thomas Pattersont.

Nem volt köze Barron városhoz, csak az új munkahelyére, a szomszédos Almenaban lévő Saputo sajtgyárba autózva hajtott át ott. A második munkanapján látta meg a lányt, harmadnap már nem ment dolgozni, ki is rúgták rögtön. Hétfőn már bíróság elé is állították, ő pedig vallomást tett, és a lány is beszélt a történtekről.

Kettejük sztoriját összerakva az derült ki, hogy a lány aznap éjjel a kutyájuk ugatására ébredt, és az ablakon kinézve látott egy autót a ház előtt, úgyhogy átment a szüleihez, hogy felébressze őket. A férfi a bejárati ajtóhoz ment, majd azt kinyitva az előtte álló maszkos Pattersonra azt hitte, hogy rendőr, és a jelvényét kérte. A gyilkos ekkor agyonlőtte őt, mire a feleség és a lány a fürdőszobába bújt, a nő tárcsázta a 911-et, de Patterson addigra pont betört a házba, és utasította őt, hogy tegye le a telefont, majd ragasztószalagozza körbe a lány száját. Az anya nem tudta ezt megtenni, úgyhogy a támadó megcsinálta, majd lelőtte őt. A lányt összekötözte, és az autóhoz vonszolta, a csomagtartóba dobta, majd elhajtott vele.

Egy 100 kilométerrel arrébb lévő, a család tulajdonában lévő házba vitte őt, és elvette minden tárgyát, beleértve a ruhát is, hogy a bizonyítékokat eltüntesse. Mivel a házban néha jöttek-mentek a vendégek, ismerősök, de még a gyilkos apja is, Patterson minden alkalommal az ágy alá parancsolta Closst, és körberakta mindenféle nehéz dologgal, súlyzókkal, hogy ne tudjon kijönni, a zenét pedig felhangosította, hogy a lány ne halljon semmit a látogatókból, és őt se hallja meg senki. Volt, hogy a lány 12 órán át feküdt ott étlen-szomjan, vécé nélkül. Amikor egyszer a lány véletlen megmozdította a "barikádokat", a férfi keményen megütötte, és folyamatosan fenyegette őt, hogy nagy baj lesz, ha megpróbál megszökni.

Január 10-én, a szökés napján is azt mondta Patterson a lánynak, hogy 5-6 órára elmegy, mert dolga van. A lány ekkor végre meg tudta mozdítani a köré tett súlyokat, és ki tudott szökni az ágy alól. Felvette a férfi cipőjét, kirohant a házból, majd az első emberhez odafutott és segítséget kért.

Amikor a rendőrök 11 perccel később célzottan megállították Patterson

kocsiját, és kiszállították belőle, Patterson

azzal szállt ki, hogy "tudom, miről van szó. Én voltam".

A férfi azt állította, egyszerűen elhatározta, hogy megszerzi a lányt, és fogalma sem volt róla, hányan laknak a házban, de mindenkit meg akart ölni, aki az emberrablás szemtanúja volt. Azt vallotta, ha megállították volna aznap őket a rendőrök, rájuk is egyből lőtt volna.

Úgy becsülte, összesen 4 percet lehetett a Closs-házban. A férfi barátai, osztálytársai, tanárai - ahogy az lenni szokott - el sem hiszik, hogy Patterson ilyet tett. Azt mondják, sosem volt erőszakos a fiú, sőt, kifejezetten csendes, magának való ember volt, zéró online jelenléttel.

Kiderült az is, hogy nem nagyon tudni, miből élt, mindenesetre évekkel ezelőtt egyetlen napig ugyanabban a húsüzemben dolgozott, ahol a megölt házaspár is, a rendőrök szerint azonban nem találkoztak sem akkor, sem azóta, és a neten sincs semmi nyoma, hogy keresztezték volna egymás útjait.

Patterson szándékos emberölés, emberrablás és fegyveres betörés vádjával áll bíróság előtt. DNS-mintát vettek tőle, ötmillió dolláros óvadékkal szabadulhatna. Nincs kötődése a gyilkosság helyszínéhez. Február 6-án lesz a következő tárgyalása, életfogytiglant is kaphat. A lányt pénteken hazaengedték a kórházból, a nagynénjénél lakik Barronban.

A nő azt mondta, jól aludt a gyerek.

Főbb források: Rendőrségi jegyzőkönyv, a helyi Channel3000 honlapja, CNN, Washington Post, Vice.