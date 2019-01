Már a negyedik nő jelentkezett, hogy megverné Trumpot

Kirsten Gillibrand New York-i szenátor személyében újabb demokrata párti politikus jelentette be Washingtonban helyi idő szerint kedden este, hogy 2020-ban indul az elnökjelöltségért.

Egy televíziós műsorban közölte, bizottságot hoz létre, amely jelöltségének esélyeit elemzi – az ilyen bizottság felállítása rendszerint a jelöltség közvetlen előzménye szokott lenni.

Ez fontos lépés, azért teszem meg, mert indulok majd a választásokon.

- mondta az 52 éves politikus, aki azt is elmondta, a hét végén kampánylátogatást tesz Iowában, abban az államban, ahol a pártok az első előválasztást szokták tartani a választási év januárjában.

Fotó: Handout Kirsten Gillibrand a Late Show-ban, Stephen Colbert-tel, ahol bejelentette hogy 2020-ban indul az elnökjelöltségért

Gillibrand a CBS késő esti showműsorában arról beszélt, hogy elnökjelölt-aspiránsként az egészségbiztosítás javítását, az iskolák színvonalának emelését és a többek számára hozzáférhető, jobb szakképzést helyezi majd kampánya középpontjába.

A politikus, aki 2009-ben Hillary Clinton utódjaként került a szövetségi szenátusba, elsősorban az úgynevezett női témák szószólójaként ismert: felemelte hangját a nők kárára elkövetett szexuális zaklatások és a hadseregen belüli szexuális bűncselekmények ellen, szót emelt a nők egyenjogúsága és a férfiakéval egyenlő bére mellett, és gyakran lépett fel a gyermekek védelmezőjeként.

Tavaly decemberben a CNN hírtelevíziónak adott és sokak által vitatott interjújában amiatt panaszkodott, hogy

saját pártjában fehér férfiak vezetik a népszerűségi listákat az elnökjelölt-aspiránsok között.

Kijelentése – mely egyébként a tényeket tekintve igaz, hiszen a két legnépszerűbb politikus Joe Biden volt alelnök és a radikális baloldali Bernie Sanders – heves vitát kavartak az amerikai belpolitikában, ahol amúgy is heves vita folyik az úgynevezett "fehér privilégiumokról", arról, hogy a fehér bőrű férfiak kiváltságokat élveznek a politikai életben.

Kirsten Gillibrand már a negyedik demokrata párti politikus, aki bejelentette, hogy harcba száll pártja elnökjelöltségéért. Előtte Elizabeth Warren massachusettsi szenátor, Tulsi Gabbard hawaii képviselő és Julián Castro, a texasi San Antonio volt polgármestere jelentette be hivatalosan is az indulását. Az amerikai sajtóban kész tényként tárgyalják Kamala Harris kaliforniai szenátor indulását is; ő a január 21-i Martin Luther King-nap környékén jelenti be hivatalosan is indulását.