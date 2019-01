Magára vállalta az Iszlám Állam a magnyitogorszki házrobbanást

Magára vállalta az Urál déli részén fekvő Magnyitogorszkban szilveszterkor történt házrobbanást az Iszlám Állam (IS) terrorszervezet – közölte az MTI a terrorista tevékenységre vonatkozó adatok nyomon követésére szakosodott Site Intelligence Group nyomán.

A megfigyelőcsoport ezt az IS újságjára hivatkozva jelentette, amely szerint a terroristák egy magnyitogorszki iránytaxi újévi felrobbanását is a saját merényletük "eredményének" vallották.

A december 31-én történt magnyitogorszki tragédia a hatóságok szerint gázrobbanás volt. A balesetben leomlott egy ház a 10. emelettől a földszintig, 39 embert megölve. Másnap a városban valóban kigyulladt egy iránytaxi is, az incidensnek három halálos áldozata volt.

A kiemelt ügyekben eljáró orosz Nyomozó Bizottság (SZK) korábban azt közölte, hogy a házrobbanás helyszínén robbanóanyagot nem találtak. A 74.ru és a Znak.com hírportálok ugyanakkor, saját forrásaikra hivatkozva azt közölték, hogy a hatóságok nem vetették el a terrorcselekmény lehetőségét. Állításuk szerint az iránytaxiban a merénylet három gyanúsítottja vesztette életét.

Szakértők korábban több alkalommal is arra figyelmeztettek, hogy az IS a megfélemlítés kedvéért olyan baleseteket és merényleteket is a magáénak tulajdonít, amelyekhez semmi köze nem volt.