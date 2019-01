Tömegek búcsúztatták a meggyilkolt gdański polgármestert

A koporsóját hat polgármester vitte, ott volt Tusk is. Rendkívüli ülést, harangjátékot is tartottak az emlékére.

Szombat délben eltemették a negyedik legnagyobb lengyel város, Gdańsk polgármesterét, Pawel Adamowiczot, akit a múlt vasárnap egy jótékonysági célú szabadtéri rendezvényen halálra késelt egy büntetett előéletű skizofrén férfi.

Adamowicz koporsóját a gdanski Európai Szolidaritás Központból vitték át a Mária-székesegyházhoz, ahol szombaton helyezik végső nyugalomra, írja az MTI. A koporsót szállító fekete halottaskocsit egyenruhát viselő haditengerész tisztek kísérték.

A Sławoj Leszek Glodz gdanski érsek által vezetett gyászmenet végigjárta azokat az utcákat, amelyeken Adamowicz egykoron sétált, elhaladt az elhunyt polgármester gyerekkori otthona mellett, ahol szülei jelenleg is laknak, és azok mellett az iskolák mellett, amelyekben Adamowicz egykoron tanult. A tömegben vonult Adamowicz felesége és lányai is.

Adamowicz koporsóját hat polgármester kollégája, köztük Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester vitte be a gdanski Mária-székesegyház épületébe, ahol Glodz katolikus misét mutatott be, amelyen részt vett Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, Adamowicz személyes barátja is.

10 Emberek búcsúznak Pawel Adamowicz-tól 2019. január 19-én Galéria: Pawel Adamowicz gdanski polgármester (Fotó: Agencja Gazeta / Reuters)

Pénteken körülbelül 300 városi polgármester és tanácsadó gyűlt össze szerte Lengyelországból, hogy az ellenzéki Polgári Platform (PO) meggyilkolt politikusának emléke előtt tisztelegjen egy rendkívüli ülés keretében a kikötőváros történelmi hajógyárában, amelyben 1980-ban életre kelt az antikommunista Szolidaritás mozgalom. Emlékére lejátszottak egy halála után komponált ötperces zenedarabot a gdanski Szent Katalin templom harangjátékával, amelynek helyreállítását Adamowicz segítette.

A temetést a város és a család közösen rendezi. A gyászünnepséget több lengyel város közterein óriáskivetítőkön közvetítik. Péntek délutánra és szombatra a lengyel államfő nemzeti gyásznapot hirdetett.

A temetésre több ezer ember gyűlt össze, megszólaltak a riadószirénák is a városban.

Syreny alarmowe ku pamięci prezydenta Pawła Adamowicza pic.twitter.com/0UxmtnxRaW — Maciej Korolczuk (@m_korolczuk) 2019. január 19.

Az egyházi vezetők közül Sławoj Leszek érsek mondott beszédet. Szerinte a polgármester nagyon sokat tett a városért, hogy megszépüljön, művészeti, egészségügyi és közmű beruházások történtek. A város ma magas színvonalú kultúrképet sugároz magáról, tett azért, hogy vendégszerető és vonzó, nagy és büszke legyen, idézte a Gazeta.

(Borítókép: Pawel Adamowicz temetése a Szent Mária-bazilikában 2019. január 19. Fotó: Agencja Gazeta / Reuters)