Előkerült egy hosszabb videó az őslakos és a Trump-sapkások találkozásáról

Az amerikai médián és közösségi oldalakon végigsöpört egy hétvégén készült videó, amin Trump-sapkás középiskolások és egy amerikai őslakos konfrontációnak tűnő találkozója látható, és bár erőszakos cselekmény nem történt, mégis komoly indulatokat váltottak ki a történtek.

A CNN vasárnap megjelent cikke szerint a Kentuckyból érkezett középiskolások körbevették a doboló, kántáló őslakost, és többen kigúnyolták. Miután ez a narratíva végigment az amerikai médián, az iskola is bocsánatkérő közleményt adott ki, és retorziókat ígért.

Aztán hétfőre virradóra előkerült egy videó, ami alapján nem egészen így történtek a dolgok. A Trump-hívek fake newst kiabáltak, hogy az őslakos férfi ment oda a fiatalokhoz, és lépett fel ellenük, de ez sem teljesen így volt, az igazság valahol félúton van.

Mint kiderült, volt a helyszínen egy harmadik csoport is. A közel kétórás videó szerint a magát Hebrew Israelitesnak nevező aktivisták vallási nézeteiket kiabálták a diákok felé, aztán idővel bedurvultak, és keményebb jelzőket is használták. Fizikai agresszió nem volt, viszont ekkor érkezett meg egy közeli rendezvényről a Nathan Philips nevű őslakos, aki dobolni kezdett, későbbi elmondása szerint azért, hogy oldja kicsit a helyzetet, mert úgy látta, hogy a fehér fiatalok és a fekete férfiak között egyre feszültebb volt a helyzet. Azt is tisztázta, hogy a korábbi hírekkel ellentétben ő ment oda a tizenévesekhez, és nem fordítva, ezt egyébként a videó is alátámasztja.

Fotó: Michael Ikahihifo / Facebook Nick Sandmann

A történtek kapcsán közleményt adott ki az a Nick Sandmann nevű fiú, aki a videón közvetlen Philips előtt áll, és mosolyog rá. A közleményben az áll, hogy azért mosolygott, mert azt akarta, hogy az őslakos tudja, nem akar agresszívan fellépni vele szemben, és egyúttal cáfolta, hogy azt skandálták volna, épüljön fel a fal. Mármint az a fal, amit Donald Trump akar az ország déli határára felhúzni. A skandálást viszont Philipsen kívül egy másik őslakos is hallotta a New York Times cikke szerint.