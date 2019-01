192 órája folyik a heroikus mentőakció a kútba esett gyermekért

A kétéves Julen Rosello a szüleivel sétált Totalán település mellett, a dombokon, kezében egy kis édességgel, amikor egyszercsak eltűnt. Egy 110 méter mély, 25 centi átmérőjű, illegálisan fúrt, figyelmeztető jelzés nélküli kútba zuhant bele. Esés közben és utána édesapja elmondása szerint még kiabált, de azóta, január 13-a óta nem tudni róla semmit.

A 112-n 13.57-kor csörgött a telefon, a sokkban lévő szülők helyett egy nő beszélt, ő kért segítséget. Mint kiderült, férjével épp túráztak, amikor sikításokat hallottak egy közeli farmról. Ott találták a pánikoló szülőket, és rokonaikat, a farm tulajdonosait, így ők tárcsáztak, mert a többiek olyan állapotban voltak, hogy képtelenek voltak rá. A helyszínre érkező tűzoltók azonnal riasztották a civil gárdát (Guardia Civil), a polgári védelmet, a hegyi- és vízimentőket. A családot ráadásul nem olyan régen már érte tragédia: a fiú 3 éves bátyja tavaly szívrohamban halt meg.

Több mint százan kezdtek neki a kutatásnak és mentésnek. Az azonnal világossá vált, hogy felnőtt ember nem fér be a lyukba, úgyhogy felhívtak egy céget, amely kéményeket és csatornákat tisztít. Ők robotkamerát eresztettek a kútba. Ez 75 méter mélyre ért el múlt hétfőn, de csalódást keltő híreket hozott: nem a gyereket találta meg, hanem egy nedves homokból álló, valószínű a zuhanás miatti omlásból odakerülő dugótorlaszt. Ezen aztán megtalálták azt az édességet, amely a gyerek kezében volt a balesetkor. A torlaszt megpróbálták szétszedni valahogy, de nem jártak sikerrel, emiatt ételt és vizet sem tudtak juttatni a gyereknek.

A felvételeket látva felmerülhet a kérdés, hogy hol van a gyermek. A szakértők erre azt mondják, biztos, hogy a dugó alatt, de ennél többet nem lehet mondani, mert nem tudják, milyen ott a terep. Lehet ott víz, de lehet egy száraz barlang is.

Kedden a védelmi miniszter egy elit bányászcsapatot hívott a helyszínre Asztúriából. Katonai gép hozta a nyolc szakértőt, hogy szálljanak be a mentést. Ugyanaznap egy idős férfi hajtott a helyszínre egy mikrobusszal. Antonio Garcia volt, a kút eredeti fúrója, a 40 éve működő Triben Perforaciones nevű cég tulaja. Azt mondta, lezárva hagyta ott a kutat egy hónapja, mindig így tesz. Szerinte a kút 21 centisnek épült, és kapott egy zárókövet, de azt valaki elmozdította, és kitágította az átmérőt. Kiderült az is, hogy a kút fúrója az apa unokatestvérének - a közeli farm tulajdonosának - a barátja. A spanyol sajtó közben arról írt, hogy Spanyolországban nem ritka az illegális kútfúrási próbálkozás, ha valaki a földjére illegálisan kis raktárat, mezőgazdasági épületet akar építeni - amiből nagy eséllyel illegális lakóház lesz egy idő után - , akkor megpróbál vizet keresni. Ha nem sikerül, otthagyja. Tartományonként, havonta 20-30 bejelentést kapnak a hatóságok illegális lyukakról.

Szerdán a talajminták gyűjtése közben megtalálták a fiú hajszálát a kútban, ami elcsendesítette azokat a hangokat, amelyek szerint fizikailag kizárt, hogy a kisfiú a kútban legyen.

A stáb közben folyamatosan gondolkozott azon, hogy hogyan tudnának eljutni a gyerekhez egy olyan kútban, ahová felnőtt nem fér be, miközben reális veszély az is, hogy ha megbolygatják, beomlik a lyuk oldalfala.

"Senki nincs felkészülve arra, hogy egy ilyen szűk lyukból kimentsen valakit, de a technológia megvan, hogy eljussunk ilyen helyekre, úgyhogy minden lehetőséget átgondolunk", nyilatkozta María Gámez, a spanyol kormány helyi képviselője. A mentésbe amint tudtak, bekapcsolódtak annak a svéd cégnek a munkatársai is, amelyek a 33 chilei bányászt hozták a felszínre 2010-ben.

A domboldalba eleinte vízszintesen (illetve kis lejtéssel), függőlegesen is próbáltak lyukat fúrni úgy, hogy az idő közben szorította őket. "Normál körülmények között egy ilyen projekt egy hónapig tartana, de most más az időbeosztás", mondta az egyik szakértő. Miguel Ángel Nevado, az egyik mérnök azt mondta, nagyon komplex a feladat, robottal, kamerával, szívóberendezéssel, oxigénellátó berendezéssel kell dolgozniuk a mélyben, egy 25 centis lyukon át, mindezt föntről, egy monitorból irányítva.

Aztán a sorozatos földcsuszamlások miatt elvetették a vízszintes fúrást.

A terv az lett, hogy egy másfél méter átmérőjű, 60 méternyi függőleges lyukat fúrnak a kút mellett, azzal párhuzamosan, majd vízszintesen átfúrnak a kútba.

Una de las brocas que será colocada en la perforadora para la construcción del pozo vertical. #Totalan @FotografiaPais pic.twitter.com/EJjHy0W6Xm — Paco Puentes (@pacopuentesfoto) January 19, 2019

A fúrófej

A csapatoknak nincs egyszerű dolguk, sorozatosan nehézségekbe ütköztek. Eleve nem volt egyszerű a nehéz bányászati célszerszámokat eljuttatni a kúthoz. A meredek lejtős-murvás hegyoldalon kellett feljutnia például a 130 tonnás, 30 méter hosszú teherautónak a fúróval, amit Madridból, az M-40-es építéséről irányítottak ide. Az utak olyan kiszámíthatatlanok, hogy mentést irányító Civil Gárda egyik autója fel is borult a közeli település felé menet.

A fúrás kezdetét eredetileg péntekre tervezték, de sziklákba akadtak, és egy speciális gép kellett a kőtöréshez. A munka végül szombaton 13.45-kor indult, ekkorra már 300 fős stáb dolgozott a mentésen megfeszítve. Mivel a fúrást nem a kút tetejével egy szintben kezdték, mert igyekeztek előtte exkavátorokkal elbontani minél több földet a dombról, ezért a 60 méter fúrt mélység azt jelenti, hogy a gyermeket a kútban 72 méter mélyen fogják elérni. A csapat igyekszik, ahogy tud, de nincs egyszerű dolguk: csak a vízszintes csatlakozás kiásása a számítások szerint 20-24 óráig fog tartani a légkalapácsokkal és csákányokkal, plusz a függőleges lyuk kibélelése is 5-6 órán át tart majd.

Múlt hét végére megalkották azt a szerkezetet is, amellyel a segítők lemennek a mélybe, pontosabban egy daru leereszti őket: egy 2,5 méter magas, bő egy méter átmérőjű, ketrecszerű, nyitott kapszulát, amelynek az oldalán csapágyak vannak, hogy tudjon gurulni a lyukban, és amely 700 kilót bír el. A spanyol sajtó

a remény kapszulájának

nevezte el a szerkezetet, amely két bányásszal közelíti majd meg a gyereket. A bányászok közben is tudnak ásni. Közben a felszínről levegőt fújnak be a kútba, és vészhelyzet esetére a bányászoknál is lesz oxigénpumpa.

A remény kapszulája az El Pais fotóján

A várakozások szerint 19 fok lesz lent. A szakértők szerint van rá esély, hogy életben lesz a fiú, amikor eljutnak hozzá. Az ilyen hőmérséklet problémákhoz is vezethet ugyan, főleg egy 11 kilós gyereknél, ám ők most a dolog jó oldalát próbálják nézni: hogy lelassul az anyagcsere, a lélegzés és a vérkeringés, kevesebb energia is elég.

A 35 órásra tervezett fúrás vasárnap lelassult, amikor kemény kőzetet talált a fúró. Az eredeti tervek szerint hétfő reggelre már bőven elérték volna azt a mélységet, ahol a fiú lehet, ehhez képest ekkor még nyolc méter volt hátra ehhez. A lyuk kibélelésével, a vízszintes fúrással együtt tehát még minimum egy nap lehet hátra a mentőakcióból.

A hatóságok most már nem mondanak időpontokat, ráadásul az is csak feltételezés, hogy 70 méter körül lehet a fiú, ennek az az alapja, hogy a geológusok szerint itt van egy kis kanyar a kútban, de ettől még nem kizárt, hogy valójában 100 méter mélyre zuhant.

Julennek az egész ország szurkol. Többen biztató transzparensekkel vonultak a helyszínre, mások a házukat ajánlják fel a mentőcsapatoknak, étellel, itallal segítik a mentőket. A Civil Gárda hétfőn napközben videót adott ki a mentésről:

A sajtó egy amerikai esetet emleget: a 18 hónapos Jessica McClure 58 órát volt egy kilenc méteres kút mélyén a texasi Midlandben étlen-szomjan a nyolcvanas években. Julen szülei egy ideig a dombon, a kútnál aludtak. Most már a közeli településen várakoznak, de a reményt nem adták fel. Ahogy senki sem.

(Borítókép: Jon Nazca / Reuters)