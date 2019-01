Theresa May: Ingyen kérhetnek brit letelepedési engedélyt az ott lakó EU-állampolgárok

Theresa May brit miniszterelnöknek hétfőn elő kellett állnia új terveivel a brexitre, miután a brit alsóházban január 15-én nagy többséggel leszavazták az EU-val kialkudott megállapodását a kilépés feltételrendszeréről.

A múlt héten a parlamenti bizalmi szavazást átvészelő May legfontosabb új bejelentése a hétfői beszédében az volt, hogy az eredeti tervekkel szemben ingyen kérelmezhetnek tartós letelepedési engedélyt a brexit utáni időre a Nagy-Britanniában élő EU-s állampolgárok (ez a díj felnőtteknek 65 font, több mint 23 ezer forint lett volna), és akik már befizették a díjat, visszakapják pénzüket.

Azok az EU-s állampolgárok, akik már törvényesen és életvitelszerűen Nagy-Britanniában laknak, a brexit után is maradhatnak az országban, és megmaradnak jelenlegi jogosultságaik is, de letelepedett státusért kell folyamodniuk a belügyminisztériumhoz, írja az MTI. Ennek a kérvénynek a díját törölné el Theresa May új terve.

A BBC kommentárja szerint ez egy gesztus lehet az EU-nak az újabb tárgyalásokra készülő Maytől. Az Európai Parlament brexitügyi tárgyalója, Guy Verhofstadt már üdvözölte is a bejelentést.

May arról is beszélt, hogy minden ellenzéki párt vezetőivel találkozott a megállapodásának leszavazása óta, kivéve a munkáspárti Jeremy Corbynt. Vele azért nem ültek le, mert a Labour vezetője előfeltételül szabta, hogy May zárja ki a rendezetlen kilépés lehetőségét, amit a kormányfő lehetetlen feltételnek nevezett.

A brit miniszterelnök hétfői beszédében azt mondta, hogy a legjobb módja elkerülni a rendezetlen kilépést, ha elfogadnak egy megállapodást az EU-val. Minden más esetben hozzá kell nyúlni a kilépést szabályozó 50-es cikkelyhez. Például a határidő halasztásához az EU-tagországok jóváhagyása lenne szükséges, és May szerint nem valószínű, hogy bármibe belemennének, ha nem látszik, hogy biztosítani tudnak egy olyan megoldást, ami a brit képviselők többségének is megfelelő.

A keményvonalas brexitpártiak felszólítására azonban nem volt hajlandó kizárni a kilépési dátum módosítását, csak azt mondta, hogy azért dolgozik, hogy az Egyesült Királyság az eredeti határidőn, március 29-én elhagyja az EU-t.

May azt ígérte, hogy visszatér tárgyalni az ír-északír határ biztosítására kitalált, a megállapodás leginkább támadott részének számító tartalékmegoldásról. Azt mondta, a kormány tudni akarja, mi az a lépés, amely széleskörű támogatásra számíthat az alsóházban. Közben a kormány a megállapodással lefolytatott, és a rendezetlen kilépésre is felkészül.

May megint elvetette egy újabb népszavazás lehetőségét, szerinte az első eredményének a végrehajtása a feladatuk. Azt mondta, hogy egy újabb referendum komoly társadalmi károkat okozna, és rossz precedenst teremthetne jövőbeli népszavazások előtt.