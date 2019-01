Kisebb katonai felkelés volt Venezuelában

Hétfőn egy kis csapat fegyveres felkelést próbált meg kirobbantani Nicolás Maduro kormánya ellen Venezuelában, számolt be a CNN. A fegyveresek vezetője, aki Wandres Figueroa őrnagyként azonosította magát videóüzenetben hívta a helyieket utcára.

Az üzenetet követően kisebb létszámban meg is jelentek tüntetők a főváros, Caracas egyik kerületében, őket a rendőrség könnygáz bevetésével oszlatta fel. Vladimir Padrino védelmi miniszter elítélte a felkelést, valamint elmondta azt is, hogy az ország hivatalos hadserege elutasít minden hasonló cselekményt, véleménye szerint a zavargások mögött szélsőjobboldali erők állnak. A lázadók elloptak két katonai járművet, valamint túszokat is ejtettek, a védelmi miniszter azt ígérte, hogy az elkövetőkre a

törvény teljes súlyával fognak lesújtani.

A felkelés egy nappal az ellenzéki irányítású Nemzetgyűlés által meghirdetett országszintű tiltakozások előtt történt. Az ellenzék nem ismeri el Maduro második ciklusát, az elnök lemondását és új választásokat követel. A belső ellenzék mellett több környező ország és az Egyesült Államok sem ismeri el Nicolás Madurót legitim vezetőnek.