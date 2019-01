Orbán: Szíriai kórházakat finanszíroz Magyarország

Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, a Karmelita kolostorban fogadta Mario Zenari bíboros, szíriai apostoli nunciust, akinek átadta a magyar kormány szíriai humanitárius segítségnyújtásáról szóló okiratot - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke kedd délután.

A megbeszélésen részt vett Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára, Michael August Blume, budapesti apostoli nuncius és Giampaolo Silvestri, a kedvezményezett AVSI Alapítvány főtitkára is.

Orbán Viktor elmondta: Magyarország elkötelezett a Közel-Keleten szükséget szenvedő közösségek és családok megsegítésében, és szeretne hozzájárulni a háború okozta humanitárius katasztrófa enyhítéséhez. Emlékeztetett: hazánk határozott álláspontja továbbra is az, hogy nem a bajt kell Európába hozni, hanem a segítséget kell oda vinni, ahol baj van. Szolidaritása jegyében ezért Magyarország kormánya - A Hungary Helps program keretében - 505 millió forint támogatást nyújt a "Nyitott Kórházak" elnevezésű szíriai humanitárius kezdeményezést megvalósító olasz AVSI Alapítvány számára az aleppói Szent Lajos Kórház, a damaszkuszi Francia Kórház és a szintén a szír fővárosban lévő Olasz Kórház egyéves működésének biztosítására.

Mario Zenari bíboros a megbeszélésen felidézte a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hétfőn tartott előadásában is ismertetett tényeket: a szíriai erőszak elsősorban a kisebbségeket, leginkább a keresztényeket sújtotta, és közülük is a legvédtelenebbek, a nők és a gyermekek szenvedtek a legtöbbet. A lakóházak nagy része megsérült, minden harmadik iskolát leromboltak. A kórházak fele elpusztult vagy használhatatlanná vált. Elmondta, a nemzetközi támogatással a helyi keresztény egyházak által működtetett kórházak nemcsak keresztény betegeket gyógyítanak, a muzulmánok pedig sokszor a kórházban csodálkoznak rá, hogy azoktól kapnak segítséget, akiket hitetleneknek tartanak. Ezek az egészségügyi központok tehát a megbékélést, társadalmi összetartást is szolgálják - hangoztatta Mario Zenari.