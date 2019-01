Két nagy japán üzletlánc is is leszedi a polcairól a felnőtt tartalmú újságokat, mivel a nyáron rendezett Rögbi Világkupára több százezer turistát várnak a szigetországba, számolt be a CNN. Jövőre pedig Japán rendezi az olimpiát, ami alatt szintén nem lesznek kívánatosak a szexújságok a boltok polcain. A 7-Eleven és a Lawson Inc. áruházláncok vezetik be a drákói intézkedést, az előbbinek 20 700, az utóbbinak 14 574 üzlete van az országban.

Japánban a legtöbb boltban lehet venni pornót is, főleg hentait, a japán képregények szexuális tartalmú változatát. A felnőtt újságok külön polcon vannak, és felirat figyelmeztet rá, hogy csak felnőtt vásárlók vehetik őket, de – hasonlóan ahhoz, ahogy régebben nálunk is volt, például a benzinkutakon – bárki láthatja őket.

A 7-Eleven szóvivője elmondta: az a céljuk, hogy minden vásárló kényelmesen érezze magát az üzleteikben kortól és nemtől függetlenül. A sporteseményektől függetlenül már korábban is próbálták a nagy áruházak visszaszorítani a felnőtt magazinok árusítását, de most lendületet kapott a dolog.

(Borítókép: Akio Kon / Bloomberg / Getty Images)