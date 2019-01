Három férfi és egy fiú akarta megtámadni a New York-i muszlim falut

Három férfit és egy tizenhat éves fiút vettek őrizetbe New York államban, akik a gyanú szerint támadást terveztek egy kis muszlim közösség ellen, adta hírül a BBC. A 80-as években alapított Islamberg egy kis muszlim település New York állam déli részén, főként feketék lakják, akik New York városból költöztek ki az állam vidéki területére.

Fotó: GREECE POLICE DEPT Balról-jobbra: Vincent Vetromile, Brian Colaneri, Andrew Crysel és rajtuk kívül egy 16 éves fiút vettek őrizetbe

A település számos szélsőjobboldali összeesküvés-elmélet célpontjává vált az évek folyamán, amelyek szerint Islamberg valójában egy terrorista kiképzőbázis. A csoport 16 éves tagjánál találták meg a kartáccsal töltött robbanóeszközöket, valamint közel 23 lőfegyvert a szintén New York állambeli Greece városában.

A rendőrségi nyomozás azután indult meg, hogy a fiú az iskolában megjegyzéseket tett a támadással kapcsolatban, amit az osztálytársai jelentettek a rendőröknek. Korábban már börtönbe került egy férfi, miután fel akarta gyújtani Islamberg mecsetét.