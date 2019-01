Trump megsértődött, és megszünteti a rendszeres sajtótájékoztatókat

Nem lesznek többé rendszeres sajtótájékoztatók a Fehér Házban

- fogadkozott Twitter-bejegyzésben Donald Trump. Az amerikai elnök a napi rendszerességű sajtótájékoztatók beszüntetését a Sarah Huckabee Sanders szóvivőnővel való bánásmóddal indokolta:

a sajtó durván bánik vele és pontatlanul tudósít, különösen a sajtó egyes képviselői. Mondtam is neki (Sarah Sandersnek), hogy ne izgassa magát, a mondanivaló e nélkül is nyilvánosságra kerül.

Hozzáfűzte még, hogy szerinte az újságírók többsége úgysem tudósít tisztességesen. A Fehér Ház-i tudósítók egyesülete (WHCA) élesen bírálta az elnök Twitter-bejelentését, és azt vetette a szemére, hogy kifogásolható precedenst teremt. Az Egyesült Államokban ugyanis a sajtószabadság szerves részének tekintik azt, hogy a Fehér Ház napi rendszerességgel álljon a sajtó rendelkezésére, és a szóvivő a legkeményebb kérdésekre is választ adjon.

A Fehér Házban a szóvivő ha nem is minden nap, de rendszeresen szokott sajtótájékoztatót tartani. Ezek némelyike valóban indulatos volt, és Sarah Huckabee Sanderst a Fehér Házon kívül is került kellemetlen helyzetbe pusztán azért, mert a republikánus elnök szóvivője. Tavaly például egy virginiai étteremből tessékelték ki őt és a családját emiatt. Trump egyébként - a magyar kormány által is követett - modellt teremtve legalább annyit támadja a független médiát, mint a Demokrata Pártot, tavaly például a CNN és az NBC igazgatóját is Twitteren szólította fel lemondásra, de Jim Acosta CNN-tudósítónak is bevonatta a Fehér Házba szóló sajtóengedélyét, amit bírósági ítélet hatására kellett visszaadnia.

Mondjuk ha tisztességről és pontosságról van szó, akkor azért Trumpnak is lenne mit javítani saját teljesítményén. A Washington Post tényleg szikár, a tényekre szorítkozó összesítése szerint ugyanis

hivatalba lépése óta összesen 8158 hamis vagy félrevezető állítást tett.

(MTI)