Elfogtak egy ápolót a kómában szülő amerikai nő ügyében

Szerdán elfogta a rendőrség az ápolót, aki a gyanú szerint megerőszakolt és teherbe ejtett egy három éves kora óta kómában fekvő 29 éves nőt egy phoenixi ápolóotthonban – írja a Time.

A város rendőrsége helyi idő szerint délelőtt fél 11 körül közölte, hogy elkapták az otthonban dolgozó 36 éves Nathan Sunderlandet, akit most nemi erőszakkal, és kiszolgáltatott felnőtt elleni erőszakkal vádolják.

Jeri Williams, a rendőrség vezetője elmondta, hogy a férfi az otthont működtető Hacienda HealthCare egyik regisztrált ápolója volt, és mások mellett ő is foglalkozott a mozgásképtelen nővel.

A nő december 29-én, kómában szült fiút, de úgy, hogy az alkalmazottaknak a bírósági dokumentumok tanúsága szerint fogalma sem volt arról, hogy terhes, még úgy sem, hogy áprilisban átesett egy teljes vizsgálaton.

A 29 éves nő egyébként a Phoenixtől mintegy 205 kilométerre délkeletre fekvő rezervátumban élő San Carlos apacs törzs tagja. A nő családjának ügyvédje korábban már közölte, hogy felháborítja őket az, ahogyan lányukat gondozták, de hozzátette, a kisfiú egy szerető családba született, és gondjaikba veszik őt.

A CBC egyébként szerdán arról számolt be, hogy a család az ügyvéden keresztül kedden azt is tagadta, hogy a lány kómában lenne, közleményükben a következőket írták:

Komoly értelmi hátrányosságai vannak a gyerekkora legelején jelentkező rohamok miatt. Nem tud beszélni, de valamennyire képes mozgatni a végtagjait, a nyakát és a fejét is, emellett pedig reagál a hangokra, és az arcizmai is működnek. A legfontosabb az, hogy így is a lányunk.