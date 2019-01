Fontos oroszok feltört titkos üzeneteit teszi elérhetővé egy weboldal

Orosz oligarchák és Kreml-apparátcsikok feltört leveleinek százezreit és egyéb dokumentumaikat hozza nyilvánosságra egy weboldal, írja a Daily Beast. "Gondoljunk úgy erre, mint a WikiLeaksre, csak épp Assange orosz-irányú kíméletessége nélkül", fogalmaz a lap.

A Distributed Denial of Secrets (DDos, amelynek a rövidítése ugyanaz, mint egy weboldal megtámadási módszerének, a Distributed Denial-of-Service-nek) nevű oldalt múlt hónapban alapították az átláthatóságért küzdő aktivisták, köztük Emma Best. Itt már most is olvasható egy csomó, korábban hekkeléssel megszerzett anyag, így a lap egyfajta leak-gyűjtőhely, amelyben lehet bármikor kutakodni, elérhető például minden, amit a Sonytól loptak ki 2014-ben, vagy mondjuk az azerbajdzsáni államvédelmi különleges szolgálattól kiszivárgott adatok.

Itt lesz majd péntektől a "Russian Leaks", ami több, már létező, de nehezen megtalálható, vagy a netről teljesen eltűnt, hekkeléssel szerzett adatbázist hoz majd egy helyre.

“Cuccok politikusoktól, újságíróktól, bankároktól, oligarcháktól, vallási emberektől, nacionalistáktól, szeparatistáktól, Ukrajnában működő terroristáktól", mondta. "Emailek, Skype és Facebook-üzenetek százezrei, és sok doksi", tette hozzá.

Az oldal Oroszország menüpontjában jelenleg az orosz belügyminisztériumtól korábban kiszivárgott anyagok vannak fenn, amelyek egyebek mellett az orosz egységek Ukrajnába való mozgatásáról szólnak abban az időben, amikor a Kreml tagadta, hogy katonai aktivitásuk lenne arrafelé. Ezek egy része 2014-ben szivárgott ki, egy részük nem, ez utóbbiakat például a WikiLeaks 2016-ban nem akarta befogadni. Akkoriban Assange épp az amerikai Demokrata Pártot szívatta különböző, orosz hekkerek által ellopott dokumentumok nyilvánosságra hozatalával.

Azt eddig is lehetett tudni, bár nem kapott túl nagy publicitást Nyugaton, hogy különböző hekkercsapatok, például a Shaltai Boltai, az Ukrainian Cyber Alliance (Ukrán KiberSzövetség), vagy a CyberHunta igyekeztek orosz adatokat is ellopni és nyilvánosságra hozni. Ezek a szivárogtatások azonban nehezen elérhetők, főleg, ha valaki nem beszél oroszul.

Best tavaly csöppent a dolgok közepébe, amikor segített egy másik kollégájának megtalálni egy Shaltai Boltai szivárogtatást. Egy idő után egyre több tippet kapott, és egyre több adatbázishoz jutott el.

A kollekció fájlokat tartalmaz majd Alexander Budberg orosz újságírótól, aki egyébként Medvegyev sajtósának a férje, Kirill Frolovtól, aki egy Kreml-hátterű intézet igazgatóhelyettese, vagy Vlagyiszlav Szurkovtól, Putyin egyik főtanácsadójától, akit 2016 októberében hekkelt meg a CyberHunta.

A DDoS nem tesz közzé eddig publikálatlan adatot, viszont a meglévőket rendezi és karban tartja, írja a Daily Beast. Az aktivisták egyébként elmondásuk szerint a 2015-ös Ashley Madison-botrány adatait is nyilvánosságra akarták hozni, de aztán úgy gondolták, nem veszik bele a projektbe, mert az áldozatai nem közszereplők.

Az adatbázist több szerveren, és több külső helyszínen offline is tárolják, hogy az ellenhekkerek támadásai ne okozhassanak adatvesztést.