Elképzelhető, hogy 22 éve követi el a tökéletes gyilkosságokat egy titkos banda?

Az egyetem mellett dolgozó pittsburgh-i Dakota James 2016-ban egy céges karácsonyi ünnepség után arra ébredt, hogy fogalma sincs, hol van, és mi történt vele. A fiatal meleg férfi felhívta egy nő barátját, és zokogva kért tőle segítséget. "Fázom, a rendőrök nem segítenek, kérlek segíts", mondta a telefonba. A barát, Shelley azonnal autóba ült, és a telefon helymeghatározó applikációjával a férfiért indult. Mázli volt, hogy nemrég kapcsolták be maguknak ezt a szolgáltatást, amikor Shelley a reptérre vitte a fiút.

Jameset egy az applikációval egy hotelben találta meg, pont akkor ért oda, mikor a férfi kilépett az ajtón. Nem volt részeg, sem drog hatása alatt, a ruházata rendben volt, egyenesen sétált, tisztán beszélt, viszont meg volt rémülve. Nem akart kórházba menni, és nem akart beszélni sem az éjjelről, az utolsó emléke az volt, hogy a céges bulinak vége, ő pedig a kollégáival még elindul egy bárba tovább inni este negyed 8 körül.

Egyikük sem dimenzionálta túl a dolgot, egy brutális berúgásnak-másnaposságnak gondolták.

Egészen addig, míg öt héttel később James el nem tűnt.

Véletlen volt? Vagy már vadásztak valakik a férfire? Shelleynek már akkor, a hotel előtt is feltűnt egy szembesávban, az épület ajtaja előtt parkoló nagy fekete terepjáró. Ha ő nem ér éppen akkor oda, már akkor elrabolták volna Jameset? A férfi holttestét 40 nappal később az Ohio folyóban találták meg, 10 mérföldre attól a helytől, ahol legutoljára látták. Az ügyet fulladásos balesetként értékelték a hatóságok.

Egy nyugalmazott New York-i nyomozókból álló csapat azonban meg van róla győződve, hogy ő is egyike az úgynevezett Smiley-s gyilkos banda mintegy 100 áldozatának. A detektívek szerint további 250 ügy is hozzájuk köthető, de erre nem tudnak bizonyítékot mutatni.

22 évvel ezelőtt kezdődött

Kevin Gannon 1997 februárjában New York-i nyomozóként vizsgálta a 20 éves Patrick McNeill eltűnését. Ő is egy bárból hazafelé tűnt el Manhattanben, két hónap múlva az East Riverben találták meg a holttestét. Fulladásra gyanakodtak, de nem tudták, pontosan mi történt. Gannon viszont talált két tanút, akik azt vallották, hogy látták, amint egy férfi és egy nő a bár előtt parkolnak, majd amikor a fiú kilépett az ajtón, követték őt. Ráadásul, mondja Gannon, ő végigsétálta az útvonalat, és egyáltalán nem könnyű a vízig eljutni, alig van olyan pont, ahol megközelíthető a folyó.

Emellett a nyomozó felvette a kapcsolatot a kikötői őrséggel, akik azt mondták neki, hogy az áramlatok miatt elképzelhetetlen, hogy valaki ott tűnjön el, mint ahol McNeill állítólag eltűnt, és aztán a holtteste ott bukkanjon fel, ahol McNeillé.

A következő 15 hónapban két hasonló korú férfi tűnt el. Egyikük hulláját ott találták meg, ahol McNeillét, másikukét a Hudson folyóban. Gannon 2001-ben ment nyugdíjba, és megkérte a volt társát, Anthony Duartét, hogy segítsen neki szabadidejében nyomozni. Gannon következő évben látott egy riportot a CNN-en hasonló ügyekről Amerika egy másik részén, középnyugaton, és elkezdte azokat is vizsgálni. Így jutott el Lee Gilbertsonig, a minnesotai egyetem professzoráig, aki a fulladásokat kutatta évek óta. Aztán csatlakozott Mike Donovan, szintén New York-i exzsaru is. 2006-ban a csapat elkezdte körbeutazni Amerikát, a hasonló ügyeket nyomozni, így vették észre, hogy hasonló graffittik voltak mindenütt a holttestek környékén. Smiley-k, köztük kilenc szarvakkal, és 12 további szimbólum is.

Gannon azt mondja, kritikusaik szerint szinte mindenhol van smiley-graffiti, de ez tévedés.

Hidak százait néztem végig. Egyáltalán nincs annyi, amennyit gondolnánk.

A "Smiley-gyilkosságok" elméletével 2008-ban jött elő a három szakértő, egy sajtótájékoztatón mondták el az álláspontjukat New York Cityben. Akkor 40 ügy volt kilenc állam 29 városában, amik szerintük összekapcsolhatók. 2014-ben hármuk közül ketten egy közös könyvet is kiadtak amelyben 14 esetet elemeztek részletesen. "Számomra ez az egyik legveszélyesebb belföldi terroristacsoport, és valakinek oda kéne rájuk figyelni", nyilatkozta Gannon.

Gyanús dolgok

A 2017-ben meghalt Dakota James ügyében több furcsaságot, illetve annak gondolt részletet talált Kevin Gannon. Azt állítja, a férfi testének állapota (a bomlás előrehaladottsága) nem volt összhangban azzal, hogy elvileg 40 napja a vízben volt, nem voltak rajta külsérelmi nyomok, pedig 10 mérföldön keresztül vitte a víz, egészen egy beton és acél gát alá, ahol végül megtalálták. Emellett valaki használta a PayPal-fiókját egy 11.99 dolláros fizetésre két nappal az eltűnése után. És mint 2018 decemberében kiderült, fojtogatásnyomok voltak a nyakán. Ezt Cyril Wecht igazságügyi kórboncnok állítja, akit a szülők kértek fel a boncolási jegyzőkönyvek és fotók elemzésére, miután 17 hónap elteltével végre megkapták azokat a hatóságoktól.

Nálunk is vannak buli utáni fura vízbefúlások A francia diáklány, Ophelie Bretnacher ügye hónapokig tartotta lázban a magyar és a francia közvéleményt. A lány 2008 decemberében egy buli után hazafelé tűnt el a Lánchídon, februárban találták meg a holttestét. A rendőrség kiadta a kamerafelvételeket, és balesetre/öngyilkosságra gyanakodtak, amibe a lány szülei nem nyugodtak bele, főleg, hogy a lány olasz udvarlója is gyanúba keveredett. Itt olvashatják a cikkeinket az ügyről. 2013 újévén Daniel Glikstein angol orvostanhallgató tűnt el szintén a Lánchídról, az ő holttestét áprilisban találták meg a Dunában. Nem volt ennyire titokzatos egy portugál cserediák, a 20 éves Gonsalo Ferraz halála, aki 2012-ben Budán bulizott, majd hazafelé a barátjával fejest ugrottak a Dunába. Ferrazt elnyelte a víz.

A holttesttől 10 mérföldre lévő Roberto Clemente hídon tizenegy smiley volt felfestve, de a nyomozók is elismerik, hogy nem tudják, hogy mikor festették oda azokat, semmi adat nincs arra, hogy a gyilkosság idején. A 10 mérföldes távolság sem kevés, de erre a nyomozók azt mondják, azt vették észre, hogy mindig a holttesttől látható legközelebbi, ember által alkotott struktúrán találták a jeleket. Itt most ez a híd volt az, ami viszont ilyen messze volt.

Dakota James szülei azt mondták, mindenhol falakba ütköztek, amikor a gyermekük haláláról érdeklődtek. Nem láthatták a holttestét, csak a bokáját, amin egy tetoválás volt, és a már említett boncolási fotókra is sokat kellett várniuk, pedig fontos részleteket voltak benne.

Az Oxygen csatorna egy másik ügyet is említe: a 24 éves Tommy Booth-t két héttel eltűnése után találták meg holtan egy öbölben Pennsylvania államban. Ám a test hullamerevségben volt, ami normál esetben a halál után 24-36 órával elmúlik. Gannon szerint az elrabolt áldozatokat valahol fogva tartják egy ideig, mielőtt végeznének velük.

Magányos álláspont

Az sem érdekli a csapatot, hogy mindenki ellentmond nekik. Az FBI 2008-ban átnézte az addigi halálokat, és továbbra is arra jutott, hogy alkoholos állapotban bekövetkezett véletlen fulladás mind. A Gyilkossági Kutatási Központ 40 ügyet nézett át, és 2010-ben ugyanerre jutott, plusz az érintett rendőrségek és igazságügyi orvosok sem osztják az exzsaruk elméletét. Ám Gannon olyannyira rabja lett a nyomozásnak, hogy jelzálogot vett fel a házára, hogy "megoldja" az ügyeket, illetve most egy tévéműsorban főszereplő, hogy a közvélemény megismerje a harcát, a hatóságok pedig végre lépjenek a banda ellen. Az Oxygen amerikai kábelcsatorna sorozatának első adása a napokban ment le a tévében.

A küzdelmüknek egyelőre nem sok foganatja van: eddig egy ügyet minősítettek át gyilkossággá a hatóságok, és azt is négy évnyi, a szülőkkel közös harc árán. A 21 éves Chris Jenkins a minnesotai egyetemen tanult, és egy bárból indult haza 2002 halloweenjén, amikor eltűnt. Négy hónappal később a Mississippiben találták meg háton fekve, a karjai furcsa módon összekulcsolva, a halloween-jelmezben. Eleinte fulladásként sorolták be, majd megváltoztatták. A minneapolisi rendőrfőnök, Tim Dolan nyilvánosan kért bocsánatot a szülőktől 2006-ban ezért. "Mindig a legjobban igyekszünk dolgozni, de néha hibázunk", mondta. Ennek ellenére azóta sincs előrelépés az ügyben, a szülők azt mondják, azt sem tudják, ki nyomozza a rendőrségen, a rendőrség pedig hivatalosan csak annyit közöl, hogy ez egy nyitott/aktív nyomozás, és ha bárkinek információja van, jelentkezzen.

A Dark Weben majdnem megvoltak

A cikk elején említett Dakota James, akiről a sorozat első része szól, pont illeszkedik az áldozatok sorába: okos, jó felépítésű, népszerű fiatal fehér férfi, aki elment inni, és soha nem tért haza. Több áldozat meleg volt, Dakota is. Mindannyiuk holttestét tavakban vagy folyókban találták meg úgy, hogy a közelben egy smiley volt felfújva valahova. Eddig 70 ilyen halálesetről tudnak, közülük 30-nak, Jamesnek is a GHB (Gina) nevű, emlékezetkiesést okozó partidrog volt a szervezetében.

Hogy miért gyilkolnak, mármint, ha feltesszük, hogy ez az egész igaz? Az exnyomozók szerint a "legjobbak között is a legjobbakat" célozzák. Jó tanuló, jó sportoló, jó családból jövő fiatal férfiakat. Talán gyűlöletből, mert ők sikeresek, vagy mert nem nélkülöznek. Azt is állítják, hogy három gyanúsítottjuk is van abban a hat esetben, amit a dokusorozat most feldolgoz.

A másik nagy kérdés, hogy kik a gyilkosok. A NY-i exrendőrökhöz csatlakozó Lee Gilbertson kriminalisztikaprofesszor és bandaszakértő szerint 12-en lehetnek egy sejtben, és 5-en "vadásznak" egyszerre. Következő alkalommal másik összetételű ötös csapat megy, és így tovább. Ha így vesszük, maga a sejt a sorozatgyilkos, nem feltétlen az egyes emberek. Főleg, hogy közben van, aki kiöregszik, abbahagyja", magyarázta. Szerinte ha a nyomozók most megint vizsgálódnának, az legalább annyival előrébb vinné az ügyet, hogy a hálózatok talán elkezdenének szétesni a szorongatás miatt.

Azt is állítják, hogy évekkel ezelőtt már sikerült a dark weben kapcsolatba lépni velük, mert tudták, mi az URL, amin elérhetők, de az volt a banda kérése, hogy kapcsolják be a laptopon a kamerát,

amit persze nem tettek meg a nyomozók. Ráadásul jelszót kért a csapat, azt meg már nem tudták a rendőrök.

A vélelmezett smiley-banda első ismert áldozatának, Patrick McNeill halála 22 éve volt, Kevin Gannon mégsem felejtette el az ígéretét Patrick McNeill anyjának: nem áll le, míg meg nem találja a fia gyilkosát.

Fő forrás: Daily Beast, Fox.



