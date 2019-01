Súlyosan megsérült Párizsban a sárgamellényes tünetők egyik vezetője

Szombaton újabb komoly tüntetést tartottak Párizsban a sárgamellényes tüntetők, a Bastille környékén csaptak össze a rendőrökkel. A késődélutáni órákban a különösen heves tüntetéseket szervező sárgamellényesek egyik vezéralakja, Jérôme Rodrigues súlyosan megsérült: szemen találta egy lövedék.

Rodrigues éppen élőben közvetített Facebookon a tüntetésről, amikor eltalálta a lövedék. A lenti videón kb. 9 perc 15 másodperctől érdekesek a történések, az látható, hogy a kivezényelt rendőrök elindulnak Rodrigues irányába, majd kb. 9:20-kor valamilyen lövedék is látható a felvételen, ezután terül el a végig videózó férfi. A lövedék megjelenése előtt azt is hallani, hogy legalább egy tüntető odaszól a rendőröknek, hogy ne emeljék magasra a gumilövedékes fegyvereiket.

Jerome Rodrigues Jerome Rodrigues was live.

A párizsi rendőrség rövid időn belül Twitteren reagált a történtekre, azt írták, hogy a rendőrség munkáját ellenőrző IGPN vizsgálatot indít, hogy kiderítsék, pontosan milyen lövedék okozta a sérülést.

Azt nem tudni, hogy pontosan milyen súlyos Rodrigues sérülése, nagyjából egy órával azután, hogy eltalálták, posztolt egy képet Facebookra, ami mellé azt írta, el fogja veszteni a látását az egyik szemére.

Jerome Rodrigues Je vais perdre mon oeuil la famille Ma famille

A legnagyobb népszerűséget arató hozzászólás szerint valóságos hadüzenet, hogy pont az egyik legbékésebb sárgamellényes tüntető sérült meg.

Rodrigues népszerűségét annak köszönheti, hogy rendszeresen közvetítit a tüntetéseket Facebookon, valamint a tüntetések egyik főszervezőjének tartott Eric Drouet baráti köréhez tartozik. Drouet és csapata volt az, amelyik azt mondta, hogy a sárgamellényes tüntetéseket a vidéki helyszínekről Párizsba kell vinni.

Egyelőre nincs pontos információ arról, hogy milyen lövedék találta el a férfit, a rendőrségi vizsgálat lezártáig nehéz ebben a kérdéskörben pontosabbat írni. Az valószínű, hogy a rendőrség valamelyik agresszívabb tömegoszlató eszközéből származott a gumilövedék, de hogy pontosan miből, az egyelőre rejtély.

A heves tüntetésekben a francia rendőrök nagyon sokféle tömegoszlató eszközt használnak. Az olyan ismert megoldásoktól kezdve mint a vízágyú, vagy a gumilövedékes puska az olyan kevésbé elterjedt eszközökig, mint a gumilövedékeket kilövő gránát.

Különösen ez utóbbi váltott ki heves vitákat minden oldalon, ezért is foglalkoznak kiemelten a francia lapok azzal, hogy milyen lövedékről lehetett szó. A most szombati volt az első olyan tüntetés, amikor ezeket a gumilövedékes gránátokat csak úgy vethették be a rendőrök, hogy a gránátot eldobó rendőrt kísérte egy másik, aki végig vette kamerával a gránát bevetését szerintük szükségessé tevő eseményeket.

A hónapok óta tartó tüntetésekben eddig több mint 1700 tüntető és valamivel több mint 1000 rendőr sérült meg.

A tüntetésekért felelős sárgamellényes mozgalom eddig alapvetően kinevezett vezetők nélkül működött, de a napokban jelentették be, hogy önálló listát kívánnak indítani az EP-választáson, a szakértők szerint várhatóan a szélső jobboldalról és a szélső baloldalról egyaránt várhatnak szavazatokra.

Arról pedig, hogy kik a sárgamellényesek, itt írtunk bővebben.

