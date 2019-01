Húsz halottja és nyolcvan sérültje van annak a támadásnak, amit múlt vasárnap követtek el egy Fülöp-szigeteki katolikus templomban. A katedrálisban működésbe hozott robbanóeszköz után egy második bomba is robbant, és több embert megölt a kiérkező rendőrök és katonák közül is. A támadást az ISIS helyi szervezete vállalta magára, de ezt külső források nem erősítették meg, számolt be róla a CNN.

A merénylet Mindanao szigetén történt, ami Malajzia, Indonézia és Fülöp-szigetek határán fekszik. A határterület melegágya az erőszaknak és terrorizmusnak, ezért is tartottak népszavazást a múlt héten a részleges autonómiáról, ami békét hozhat a vidékre. A zavart kihasználva az elmúlt két évben az ISIS is aktivizálta magát a régióban, a szigeten található Malawi városát öt hónapon át ostromolták a terrorszervezet helyi ágához köthető fegyveresek.

Fotó: Westmincom / MTI / EPA Sebesülteket ápolnak egy kórházban a Fülöp-szigeteki Sulu tartomány fővárosában, Jolóban 2019. január 27-én, miután pokolgép robbant a helyi katolikus templomban

Fél év leforgása alatt 800 fegyveres és 162 katona halt meg annak az akciónak a keretében, amit a Fülöp-szigetek hadserege indított a terroristák kifüstölésére. Az ISIS-nek nem érdeke a helyiek elmondása szerint, hogy felálljon a független kormányzat. A támadást elítélte a Moro Iszlám Felszabadítási Front is, a helyi szeparatista szervezet támogatja a tárgyalásokat, és kiáll a helyzet békés rendezése mellett.

(Borítókép: Megsemmisült padsorok a Fülöp-szigeteki Sulu tartomány fővárosában, Jolóban lévő katolikus templomban, ahol pokolgép robbant 2019. január 27-én. Fotó: Westmincom / MTI / EPA)