Készülnek az első, kisebb hatóerejű töltetek az Egyesült Államok nukleáris haderejének gerincét képző Trident rakétákhoz, számolt be a Guardian. Az új robbanófejeket a texasi Pantex atomfegyverüzemben gyártják, megfelelően Donald Trump azon terveinek, hogy ismét bővítsék az USA nukleárisfegyver-arzenálját.

Az új W76-2 kódjelű fegyver, a jelenleg is hadrendben lévő W76 kétlépcsős atomfegyver egylépcsős változata. Az új változat az eredeti 100 kilotonna TNT erejének megfelelő fegyverhez képest csak öt kilotonna, ez a Hirosimára dobott bomba erejének harmada. A Trump-kormányzat szerint az új fegyverek nagyobb mozgásteret adnak az Egyesült Államoknak, így az atomarzenál elrettentőereje is nagyobb lesz. Érvelésük szerint a most rendszerben lévő robbanófejek túl nagy pusztítást végeznének a civil lakosság körében, így nehezen hihető, hogy az USA valóban bevetné őket.

A program ellenzői szerint az új fegyverek gyártása csak növelni fogja az atomfegyverek bevetésének az esélyét, valamint a fegyverkezési verseny újraindulásához vezet.