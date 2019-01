Donald Trump egyelőre nem tartja meg eredetileg keddre tervezett évértékelőjét - írja az MTI.

A CNN értesüléseit Nancy Pelosi demokrata párti házelnök egyik, neve elhallgatását kérő munkatársa erősítette meg. Trump még múlt pénteken jelentette be, hogy a törvényhozók megállapodtak a részleges kormányzati leállás feloldásában. Nancy Pelosi házelnök ezután jelentette be egy sajtókonferencián, hogy "az Unió állapotáról szóló beszéd most nem szerepel a tervek között".

A kaliforniai politikus hozzátette: az elnök évértékelőjének időpontjáról szóló tárgyalások a teljes kormányzat működésének megindulása után kezdődnek.

Mercedes Schlapp, Trump stratégiai kommunikációs igazgatója hétfőn beszélt arról, hogy a Fehér Ház tárgyalásokat folytat Nancy Pelosi hivatalával az évértékelő beszéd időpontjáról, aki szerint rövid időn belül választ kell kapniuk.

A mindenkori elnök évértékelő beszédének megtartásához - amelyre a kongresszusban kerül sor a törvényhozók, kormánytagok és meghívott vendégek előtt - a házelnök formális meghívására, továbbá a képviselőház és a szenátus által külön-külön hozott határozatára van szükség.

Doanld Trumpnak eredetileg január 29-én kellett volna megtartani az évértékelő beszédet, ám Nancy Pelosi közölte: csakis a részleges kormányzati leállás feloldása után hajlandó a meghívást elküldeni. A házelnök biztonsági okokra hivatkozott, mondván, hogy a kormányzati leállás miatt a kongresszus biztonsági szolgálatának munkatársai sem dolgoznak.