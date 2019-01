Washington hozzáférést biztosít a venezuelai vagyon amerikai bankokban tartott egyes számláihoz az Egyesült Államok által Venezuela ideiglenes államfőjeként elismert Juan Guaidónak - jelentette be kedden az amerikai külügyminisztérium.

A felhatalmazásról még pénteken született meg a döntés és a venezuelai kormány vagy a venezuelai jegybank tulajdonában lévő egyes számlákra vonatkozik.

"Ez a felhatalmazás segíti majd a törvényes venezuelai kormányt, hogy a nép érdekében megóvja majd ezt a vagyont" - fogalmazott közleményében Robert Palladino amerikai külügyi szóvivő.

Juan Guaidó a The Wall Street Journal című lap keddi számában közölt interjújában hangsúlyozta, hogy szerinte a változások "békésen és alkotmányos úton" fognak lezajlani. Az ellenzéki politikus elmondta: az amerikai intézkedéseknek köszönhetően azonnal hozzáférhet mintegy 500 millió dollárhoz, és arra számít, hogy ezt követően további összegek felhasználására is felhatalmazást kap. A lap megjegyezte: a most felszabadított összegek segíthetik az ellenzéket, hogy megnyerje magának a hadsereg Nicolás Maduro elnökhöz még mindig hű tagjainak támogatását.

A venezuelai politikus a lapnak cáfolta, hogy tárgyalások folynának az ellenzék és a Maduro-rendszer között. "Nem tárgyalások vannak, hanem kérések" - fogalmazott. Azt jósolta, hogy a hadsereg Madurónak nyújtott támogatása már nem tart sokáig, mert a katonák családjai is ugyanazokkal a gazdasági nehézségekkel néznek szembe, mint a venezuelai lakosság.

Nem puccs, hanem demokratikus átmenet

Juan Guaidó szerint az, hogy a múlt héten Venezuela ideiglenes elnökévé nyilvánította magát, nem minősül puccsnak, hanem egy demokratikus és alkotmányos átmenet kezdete, mondta a CNN-nek.

Az ellenzéki többségű caracasi parlament elnöke múlt szerdán egy, a hivatalban lévő venezuelai államfő, Nicolás Maduro elleni tüntetésen nyilvánította magát Venezuela ideiglenes elnökévé.

Guaido továbbá elmondta:

belemenne, hogy Maduro büntetlenségért cserébe távozzon az országból.

nem lehet szó a párbeszédről Maduro kormányával. "Nem fogunk hamis párbeszédbe bocsátkozni, amely oxigénnel látna el egy olyan rendszert, amely kínoz és bebörtönöz" - fogalmazott. Csakis a Maduro távozásáról szóló tárgyalásokról lehet szó - tette hozzá.

beszélt telefonon Trumppal, és a térség és a világ országainak számos elnökével is.

Amerika beavatkozhat

Az amerikai sajtó egy venezuelai amerikai katonai beavatkozás lehetőségét firtatja, miután John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó jegyzetfüzetében "ötezer katonát Kolumbiába" feliratot vettek észre.

Bolton a Fehér Házban tartott hétfői sajtótájékoztatón a kezében tartotta sárga jegyzetfüzetét, amelynek a kihajtott oldalán volt olvasható a kézzel írt jegyzet. A feljegyzést egy újságíró látta meg, telefonjával le is fényképezte, és rá is kérdezett az amerikai katonai beavatkozás lehetőségére.

Az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó válaszában leszögezte: az amerikai elnök "nagyon egyértelművé tette, hogy minden megoldás elképzelhető".

Az AP megkereste a Fehér Házat is, az elnöki hivatal azonban nem kívánta kommentálni az "ötezer katonáról" szóló feljegyzést. A Venezuelával szomszédos Kolumbia külügyminisztériuma közleményben reagált a feljegyzésre. Közölte: nem világos, mit jelent és milyen okból szerepelt a feljegyzés Bolton füzetében.

A világ kormányai megosztottak Guaidó személyének elismerésében: míg Oroszország mellett Kína és például Törökország is Madurót támogatja, addig az Egyesült Államokkal az élen seregnyi - köztük számos latin-amerikai - ország az ellenzéki politikust ismerte el új elnöknek. Ugyanakkor akadnak egyelőre semleges álláspontra helyezkedő államok is.