Hatszázötven kiló kokaint foglaltak le Olaszországban

Csaknem 650 kilogramm kokaint foglaltak le a hatóságok az Olaszország északnyugati részén fekvő Livorno kikötőjében, hivatkozik az MTI az olasz rendőrségre.

A lefoglalt drog értéke közel 130 millió euró (kb. 41,4 milliárd forint).

A kábítószert 23 utazótáskában találták meg január 15-én, a táskákat babkávé közé rejtették el. A szállítmány Hondurasból indult, és címzettje egy madridi székhelyű cég volt. Tavaly egész évben nem sikerült ekkora mennyiséget lefoglalniuk az olasz hatóságoknak.

A rendőrség a drogfogással kapcsolatban őrizetbe vételről nem számolt be, és azt sem közölték, hogy ki csempészhette be Európába a nagy mennyiségű kokaint. A kontinensre ugyanakkor a calabriai maffia, a 'Ndrangheta hozza be a legtöbb kokaint.