Extrém hideg: fegyverrel raboltak kabátokat Chicagóban

Chicagóban szerda éjszaka több helyen -30 foknál is hidegebb volt, Észak-Dakotában pedig -37 fokot is mértek, miután sarkvidéki eredetű levegő csapott le az Egyesült Államokra. Eddig kilenc ember halálát hozták összefüggésbe az extrém hideg időjárással a leginkább sújtott államokban.

90 millió amerikai él olyan részen, ahol -17 fok, vagy annál is hidegebb volt, vagy lesz még a héten. A hét végéig pedig várhatóan 20 millió ember fog szembesülni -28 fokos, vagy még hidegebb hőmérséklettel.

Az extrém hideg várhatóan pénteken már enyhülni fog. A sarkvidéki hideget hozó szelekről, és arról, miért van annyira hideg, itt írtunk bővebben>>>

Volt, aki az otthona előtt hűlt ki

Szerdán két michigani lakost találtak holtan a lakóhelyük környékén. Egy 55 éves milwaukeei férfit azután találtak holtan a garázsában, hogy havat lapátolt. Illinois-ban egy 82 éves férfi kihűlt az otthona előtt, és egy iowai egyetemistát is holtan találtak.

Egy 75 éves férfit egy hóeke ölt meg Chicago közelében még hétfőn. Indianában pedig egy fiatal pár halt meg, miután karambolozott a jeges úton.

Rendkívüli állapot öt tagállamban

A hatóságok figyelmeztettek, hogy ilyen hidegben megfelelő védelem nélkül már 10 perc alatt fagyási sérüléseket lehet elszenvedni. „Kerüljék el a mély levegővételeket, és csak a legszükségesebb esetben beszéljenek" – tanácsolták az iowai hatóságok.

A CNN szerint a minnesotai Ponsfordban -66 fok is lehet a hőérzet a hideg szél miatt. Ez már öt perc alatt súlyos fagyási sérüléseket okozhat a nem megfelelően védett bőrfelületen.

Fotó: Drew Angerer

Wisconsinban, Michiganben és Illinois-ban szükségállapotot hirdettek ki, és az általában sokkal enyhébb időjárással szembenéző Alabamában és Mississippiben is. Az amerikai posta tíz állam egyes részein szünetelteti a kiszállításokat. Több száz iskola, középiskola, és egyetem zárt be a héten. Wisconsinban a sört sem szállítják ki több helyen, mert attól tartanak, hogy sérülne az áru út közben.

Chicagóban kabátokat raboltak

Az extrém hideg különösen súlyos helyzetet idézett elő Chicagóban. A látványosságok, múzeumok és az állatkert is bezárt, ahogy több bolt és étterem is. A chicagói rendőrség szerint többektől is fegyverrel rabolták el az utcán a kabátjukat, különösen a Canada Goose dzsekikre utaztak.

Országszerte összesen 4700 repülőjáratot töröltek szerdán és csütörtökön, ezek nagy többségét Chicagóban. A városban leállt az Amtrak vasúti közlekedése is, továbbra is tűzzel olvasztják meg a havat és a jeget a síneken, hogy tudjanak járni a vonatok.

Több száz melegedőt nyitottak meg a városban, ahol a becslések szerint 80 ezren tölthették az éjszakát. A New York Timesnak azonban nyilatkozott olyan hajléktalan, aki azt mondta, hogy inkább kint próbálja túlélni a hideget, mert az ágyi poloskáktól és a lopástól jobban tart.

Az állatokra is figyelni kell

A hatóságok általában is azt tanácsolják, hogy aki teheti, maradjon otthon, figyeljenek az idősekre és a betegekre. Állatvédők arra is figyelmeztettek, hogy mindenki vigye be a házba a kisállatokat.

Fotó: Johannes Eisele / AFP

Észak-Dakotában voltak olyan farmerek, akik azt mondták, fennmaradnak ezekben a napokban, hogy biztosan ne legyen egyik jószáguknak sem baja az extrém hidegtől. A vemhes állatoknál ugyanis beindulhat a szülés, a borjak pedig nem élnék túl ilyen körülmények között.

26 autó karambolozott Pennsylvaniában

Az extrém hideg ugyan kevésbé érinti a keleti parti tagállamokat, de ott főként a hófúvások veszélyesek, amik New Yorkban és Philadelphiában is megnehezítették a látási viszonyokat. Erről szemtanúk azt mondták, hogy egyik pillanatban még ellátni az utca végéig, a következőben pedig már a saját kezedet alig tudod kivenni, mielőtt megint tisztulna a kép. Pennsylvaniában történt egy 26 autót érintő tömegkarambol is, heten kerültek kórházba.

Fotó: Scott Olson / Getty Images Hungary.