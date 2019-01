Csetben dicsérte meg a kárpátaljai magyarok irodájának felgyújtóit a német megrendelő

Újabb részletekre derítettek fényt a német Kontraste és a t-online.de oknyomozó újságírói a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székházának felgyújtása ügyében. Mint megírtuk: a bonyolult hátterű ügy megrendelője egy német újságíró volt, aki a szélsőjobbos-populista AfD egyik tanácsadója, az elkövetők lengyelek, de az egész mögött Oroszország sejlik fel. Korábbi cikkünk szerint az eset Moszkva azon akcióinak sorába tartozik, amellyel az ukrán NATO-csatlakozást igyekszik megakadályozni. A 2018 februárjában történt eset tovább feszítette a húrt Ukrajna és Magyarország közt.

Az ügyben a krakkói bíróságon már zajlik az eljárás. A német újságírók beletekinthettek az ügy aktáiba. Itt egy csetüzenet bizonyítja, hogy valóban Manuel Ochsenreiter, a szélsőjobbos Zuerst újság munkatársa rendelte meg az akciót, és ő fizette ki a három, Kreml-barát szélsőjobboldali csoporthoz köthető lengyelt .

A megrendelés szerint a provokatív akciót úgy kellett végrehajtani, hogy az ukrán szélsőségesek támadásának tűnjön a magyar kisebbség ellen. A német újságíró azt kérte a lengyelektől, hogy küldjenek neki bizonyító erejű videót a felgyújtott irodáról a Telegram nevű anonim üzenetküldő alkalmazáson keresztül. Amikor megkapta a videót a kiégett iroda kormos homlokzatáról, válaszul ezt írta vissza: "Több mint elegendő".

Három nappal később a német újságíró a berlini repülőtéren találkozott az egyik lengyellel, akinek egy könyvben 1000 eurót adott át (500 eurót már korábban elküldött neki Lengyelországba szintén egy könyvbe rejtve).

A megrendelést leadó német szélsőjobbos újságíró háttere is elég érdekes. Adminisztrátora volt a a Katehon nevű szélsőjobbos think thank német Facebook-oldalának. A Katehon felügyelőbizottságának elnöke egy Konsztantyin Valerijevics Malofejev nevű orosz milliárdos, aki az EU, az USA és Ukrajna is azzal gyanúsít, hogy destabilizálja Ukrajnát és finanszírozza élkelet-ukrajnai szeperatistákat.

Mindezek miatt az EU Melofejevet is szankciókkal sújtotta. Alekszandr Borodaj, az önhatalmúlag kikiáltott "Donyecki Népköztársaság" első kormányfője, és Igor Girkin, a szeparatista köztársaság korábbi védelmi minisztere régebben Malofejev munkatársai voltak.

Malofejev neve korábban Magyarországon is felmerült, áttételesen ugyanis neki is köze lehetett ahhoz, hogy kelet-európai szélsőjobboldali, nacionalista, NATO-ellenes mozgalmak, köztük a Magyar Gárda, a Jobbik is támogatást kaphatott Oroszországból.