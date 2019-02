Kilépett a testéből, amikor gyilkolt

Ügyvédje szerint hipnózissal kényszerítették a gyilkosságra az Ausztriában gyilkossággal vádolt H. Barbarát – írta meg a Blikk. A magyar származású nőt 2018. november végén tartóztatták le, amikor fel akart gyújtani egy házat az ausztriai Wernbergben.

Fotó: Freiwillige Feuerwehr Rosegg / Facebook Oltják a házat Wernbergben 2018. november 19-én, 21:37-kor

Letartóztatása után Barbara beismerte tettét, és bevallott még egy gyilkosságot is. A nő most azonban azt állítja, hogy egy három nőből álló miniszekta – melynek ő is a tagja – vezetője, Margit T. megbízásából követte el a bűncselekményt.

Kiléptem a testemből, bábként irányítottak. A szellemem máshol volt, Margit pedig a testem segítségével ölt.

– nyilatkozta H. Barbara.

A szekta vezetőjének azonban van alibije a gyilkosságok idejére. Barbara ellen továbbra is sorozatgyilkosság, gyújtogatás és csalás a vád, ám jelenleg szakértő vizsgálja az elmeállapotát.

A miniszekta tagjai egyébként boszorkánynak nevezték magukat, és eddig 420 millió forintnyi kárt okoztak. A szekta vezetője, az engedélyétől megfosztott energetikus, Margit T. azt hirdette magáról, hogy Isten kinyilatkoztatásait adja tovább, azokat pedig, akik nem akartak fizetni neki, átkokkal fenyegette.