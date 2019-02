Eladta a saját veséjét, aztán ő is szervkereskedelembe kezdett

Vietnámban őrizetbe vettek öt szervkereskedőt, akik a hatóságok szerint emberi vesékkel kereskedtek, és részei voltak a délkelet-ázsiai ország legnagyobb szervkereskedő hálózatának.

A hálózat vezetője egy 44 éves nő, Ton Nu Thi Huyen, aki 2017 májusában a saját veséjét eladva kezdett szervkereskedelembe. A rendőrök csütörtökön vették őrizetbe négy társával együtt.

Hatósági feltételezés szerint a csoport az interneten keresett főleg Vietnám szegényebb, vidéki területeiről olyan embereket, akik szerveiket hajlandók voltak eladni.

A gyanú szerint a donoroknak 200 millió vietnami dongot (2,4 millió forintot) fizettek szerveikért, amelyeket kétszer annyiért adtak tovább.

A rendőrség szerint a csoport, amely nemzetközi bűnszervezetekkel állt kapcsolatban, vesék százait adta el.

A most őrizetbe vett szervkereskedők akár életfogytig tartó büntetést is kaphatnak. Vietnámban, ahol az emberek úgy vélik, szerveikre még a túlvilágon is szükségük lesz, kevés a törvényes donor. (MTI)