Először adott interjút Gruevszki azóta, hogy Magyarországra szökött

Megszólalt Macedónia korábbi miniszterelnöke, Nikola Gruevszki azután, hogy többek között magyar diplomaták segítségével Magyarországra szökött. A politikus a macedón Sitel csatornának adott interjút Budapesten.

A Balkan Insight leirata szerint Gruevszki azért menekült el Macedóniából, mert megbízható források szerint az új kormány arra készült, hogy a börtönbüntetése letöltése idején meggyilkolják a börtönben. Az Orbán Viktorral jó kapcsolatot ápoló Gruevszki két év börtönt kapott hivatali visszaélés miatt.

Az interjúban Gruevszki azt is elmondja, hogy Albániába érve felvette a kapcsolatot a magyar nagykövetséggel, majd politikai menedékjogot kért nálunk. Azt tagadta, hogy a szökése előtt kapcsolatba lépett volna a magyar hatóságokkal. Egyébként azért döntött Magyarország mellett, mert az EU-nak és a NATO-nak is tagjai vagyunk.

Budapesten egy meg nem nevezett barátja talált neki lakóhelyet, és továbbra is fenntartja a kapcsolatot több barátjával Magyarországon és Macedóniában, köztük volt párttársaival is. Azt is elmondta, hogy rengeteg vendéget fogad Macedóniából.

Macedónia kiadatási kérelmet adott be Gruevszki miatt, azonban a magyar hatóságok részéről még nem történt lépés ezzel kapcsolatban, ahogy azt sem sikerült még kinyomozni az ottani hatóságoknak, hogy tudott megszökni az országból. Azt Gruevaszki sem tudja, hogy a magyar hatóságok végül kiadják-e őt Macedóniának, vagy sem.

Hozzátette még az interjúban, hogy nem avatkozik volt pártjának az ügyeibe, de azt elképzelhetőnek tartja, hogy ha véget ér a politikai üldöztetése Macedóniában, akkor visszatér az országba.