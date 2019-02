El Chapo 13 éves kislányokat erőszakolhatott meg, akiket csak az ő "vitaminjainak" hívott

Joaquín Guzmán, becenevén a Köpcös (El Chapo) éppen a vádlottak padján ül New Yorkban. A vád kábítószer-csempészet, bűnszervezet létrehozása, pénzmosás és több rendbeli szándékos emberölés. Mi is sokat írtunk a hírhedt drogbáróról, aki 100 millió dollárral vesztegethette meg a mexikói elnököt, akinek saját kisvasútja és állatkertje volt, és aki a cellája zuhanyzója alá fúrt, másfél kilométer hosszú, kivilágított alagúton szökött meg egy mexikói börtönből.

A The Washington Post most újabb részletekkel állt elő azzal kapcsolatban, milyen ember is volt a hírhedt drogbáró: a lap szemtanúkra hivatkozva azt írja, a férfi és társai kiskorú, 13 éves vagy annál fiatalabb kislányokat erőszakoltak meg rendszeresen, akiket El Chapo csak az ő "vitaminjainak" nevezett, mert azt gondolta, hogy életet adnak neki.

A cikk szerint egy férfi rendszeresen küldött fotókat kislányokról, majd a Köpcös és társai 5000 dollárt fizettek minden tiniért, hogy aztán El Chapo egyik tanyáján megerőszakolják őket. A férfi ügyvédje, Eduardo Balarezo szerint Guzmán tagadja a vádakat, amelyeket senki sem támasztott alá, és a tárgyaláshoz is megbízhatatlan információnak tekintették.