Hatalmas robbanás rázta meg Mogadishut

Hatalmas robbanás rázta meg Szomália fővárosa, Mogadishu központját, a helyszíni beszámolók szerint sűrű füst borította be a környéket. Az MTI szerint egy bevásárlóközpontban történhetett a robbanás, más források forgalmas piacot említenek.

A Today from Somalia szerint a romok alól tíz holttestet hoztak ki eddig, 17 ember megsérült.

#Update Ten corpses discovered under building wher an hour ago hit Explosion, 17 others injured #Mogadushu #Somalia. pic.twitter.com/vzxOCIWbuh