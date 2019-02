Sargentini elmondta, miért nem akar vitatkozni a magyar nagykövettel

Korábban megírtuk, hogy az Echo TV állítása, miszerint Judith Sargentini holland EP-képviselő nem engedte be a stábjukat az amszterdami egyetemen tartott, magyar jogállamiságról szóló előadására, nem áll a legszilárdabban a valóság talaján, hiszen a tévéseknek azért nem engedték, hogy forgassanak, mert nem szerezték meg az engedélyt erre az egyetem kommunikációs osztályától.

A kormánysajtó ezután azt is állította, hogy a holland képviselő nem volt hajlandó válaszolni Kocsis András hágai magyar nagykövet kérdésére az előadás után. Az internetre most felkerült az előadásról készített felvétel, amit a 24.hu vett észre, és ebből kiderül, hogy Sargentininek nem is tett fel kérdést a nagykövet, csak elmondta, hogy hazudik, félrevezet, csal.

Az előadása tele volt hazugságokkal és félrevezetéssel, és tényszerűen hamis kijelentésekkel, de azt elfelejtette megemlíteni, hogy az Európai Parlamentnek saját szabályait kellett megszegnie, hogy elfogadja ezt a döntést, miközben az előadás a jogállamiság fontosságáról szólt.

Utóbbival a nagykövet arra utalt, hogy a tartózkodásokat nem számolták bele a szavazatokba a Sargentini-jelentés elfogadásakor. Emiatt a Fidesz már előre csalásról beszélt, pedig régóta ez az EP-ben a gyakorlat. (Erről bővebben itt írtunk.)

Sargentini ezután elutasította, hogy vitába szálljon a magyar kormány képviselőjével. "Korábban elmondtam, és újra elmondom, hogy egy ideje eldöntöttem, hogy nem bocsátkozom közvetlen vitába a magyar kormánnyal, mutatom, hogy miért" – mondta, majd kivetítette az őt Guy Verhofstadt liberális EP-képviselő és Soros György mellett ábrázoló kormányzati propagandaplakátot.

Ez a magyar kormány hivatalos kampánya a magyar újságokban és tévékben. A szóvivőjük folyamatosan dobálja rám a sarat Magyarországon, mostanában már az országon kívül is. 2018 tavaszán, amikor a magyar külügyminiszter felszólalt az Európai Parlamentben, mert lehetővé tettük neki, tíz percen belül tízszer mondta el, hogy hazudozó vagyok. Akkor közöltem a magyar kormánnyal, hogy komoly bocsánatkérést követelek. Ez nem történt meg, és mivel közszereplő vagyok és demokrata, ön itt lehet, én pedig megtehetem, hogy ne bocsátkozzak vitába, köszönöm.

A képviselőt ezután a jelenlévők megtapsolták.