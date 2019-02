Filmbe illő szélhámoskarriert épített az olasz áldoktor

Egy Budapestre tartó vonaton fogták el reggel hatkor az olasz parkolóőr-álsebészt, Matteo Politit, aki diploma nélkül végzett műtéteket román luxus-magánklinikákon, írják a román lapok. 11.50-re érkezett volna a Keletibe, ha sikerül a terve. "Egyedül utazott, olasz útlevele volt, nem mondott semmit, átlagos állampolgárként átnyújtotta az útlevelet, ekkor jöttek rá a kollégák a körözési listákból, ki ő", nyilatkozta Bondar Laura, a nagyváradi határrendészet szóvivője. A férfit Bukarestbe szállították vissza, ha minden igaz, még szerdán meghallgatják.

A Matthew Mode álnéven (a Facebook-profilja még elérhető) praktizáló férfiről közben egyre meredekebb cikkek jelennek meg a román sajtóban. Azt írja a Spynews, hogy egy nő nyilatkozott nekik, aki majdnem a páciense lett a férfinek. "Múlt télen beszéltem vele egy fogászaton, ahol dolgozott. Megkérdezte tőlem, érdekel-e, hogy fanszőrből tud szemöldököt csinálni. Mellműtétet is ígért helyi érzéstelenítéssel, és arról beszélt, hogy egyszer hollywoodi sztárokat akar műteni". A nő azt mondta, ő altatásban akart volna mellműtétet, úgyhogy végül befejezte a tárgyalást a férfival. Az áldoktor egyébként ezt a fogászatot adta meg címként az azóta felfüggesztett "szakmai" Facebook-oldalán is.

Strada Londra 33, a férfi "irodája"

A román sajtó szerint a férfi valódi neve nem Politi és nem is Mode, hanem Mecio Molt. Olaszországban évekkel ezelőtt ellopta egy modenai kardiológus, Luigi Vincenzo Politi személyazonosságát, és hamisított diplomákkal plasztikai sebésznek adta ki magát. Veronában egy kórházban kapott állást, sőt, 2009-ben a városban nyitott egy saját klinikát is, és majdnem egy éven át fogadott pácienseket. Egy gyógyszerek által okozott komplikáció után egy betege ügyvédhez fordult, mire álcázott nyomozók kezdték vizsgálni az áldoktort, és ki is derítették, hogy valami nem stimmel. Kiderült, hogy hat kórházigazgatót vert át négy városban. Amikor a botrány kirobbant, tanárnak adta ki magát, állítólag miközben papír nélkül tanított, még munkanélküli segélyt is felvett. Végül 2011-ben ítélték másfél évre felfüggesztve.

Olaszországban legutóbb parkolóőr volt, az országot tavaly hagyta el, és szerzett egy alappapírt egy ügyvédet megbízva a romániai hatóságoktól, hogy orvos, mégpedig ezzel a kamu, cirill betűs papírral, amely szerint a Szerbiához tartozó(!) pristinai egyetemen végzett 2013-ban. És bár ehhez még kellett volna az orvoskamara papírja is, mert anélkül semmit nem ér az állami elismertetés, hamis önéletrajzzal, menő amerikai-brit diplomákat hazudva keresett fel romániai kórházakat, és sikerült is munkákhoz jutnia. A lapok szerint több kórházban-klinikán is műtött, összesen négyben vagy ötben, tízszer, 2018 februárja óta. Úgy bukott le, hogy egyszer a karját leengedve közlekedett bemosakodás után, ezt egy kolléga észrevette (a négyórás műtétet nem fújták le azért), és szólt a többi orvosnak.

A klinika elkezdett nyomozni, és szép lassan kiderült, hogy semmilyen szakmai adatbázisban nem szerepel a férfi. Ekkor a kutakodás a román orvosi kamaránál folytatódott, a szervezet brit adatbázisokban nézett szét, de ott sem talált megerősítést arra, hogy létezik ez az ember. December 28-án az ügyészségen feljelentést tettek, az álorvossal az összes klinika megszakított minden kapcsolatot, de a pácienseknek és a közvéleménynek nem szóltak, mint ahogy a román hatóságok sem tették közzé az ügyet. A sajtó, mégpedig a Libertatea oknyomozása kellett ahhoz, hogy kiderüljön az egész.

Az érintett intézmény, ahol a férfi lebukott, a luxus-magánklinika Monza Kórház (Spitatul Monza) egyelőre közleményében csak annyit írt, hogy náluk csak egy embert operált a féri, még decemberben, akit egy másik kórházból hozott hozzájuk át az áldoktor. Politi ekkor a klinika állítása szerint minden szükséges papírt bemutatott nekik. A páciens túlélte, a klinika az ügy kirobbanása óta feljelentést tett.

Egy másik klinika azt mondta, hogy náluk pont nem műtött a férfi, csak rendezvényekre hívták meg, és nem tudtak róla, hogy csak nyolc általánosa van. Azt mondták, a férfi átnyújtott nekik különböző román papírokat. "Több megbeszélésünk is volt vele, de úgy döntöttünk, hogy nem működünk vele együtt", nyilatkozták. Közben a román sajtóban kering egy fotó, amely a leírás szerint az áldoktor elrontott mellplasztikájának eredményét ábrázolja (ide kattintson saját felelősségre.), Radu Ionescu plasztikai sebész pedig felháborodottan nyilatkozott arról, hogy nála jelentkezett ez a páciens, és milyen nehéz helyrehozni az elrontott mellet.

Nyilatkozott egy Victor Schwartz nevű bukaresti plasztikai sebész is, azt mondta, dolgozott együtt a férfival, látta őt munkában, és "katasztrofális volt" a kötelező procedúrák betartásában, nem fertőtlenített semmit, kesztyű nélkül dolgozott, és nem is mindig mosta meg a kezét. A műtétekről, például zsírleszívásról azt mondta Schwartz, "szerintem a Youtube-on látott ilyen beavatkozásokat, onnan vette, mit kell csinálni".

Hogy hogy sikerült Politinek román papírhoz jutnia, azt vizsgálja az állam, egyelőre annyit közöltek a hatóságok, hogy a vizsgálatok idejére áthelyezték azt az embert, aki kiadta ezt a papírt. Emellett minden, külföldi orvossal szerződő magánkórházat átnéznek, és közölték, hogy a műtéteket nem finanszírozta az állami egészségügy. Azt is hangsúlyozta az egészségügyi tárca, hogy a magánklinikák hibáztak, mert közben igenis voltak olyan állami intézmények, amelyek nem álltak szóba az áldoktorral, mert úgy látták, hogy nincs meg neki minden szükséges papírja.

Kiderült az is, hogy két ember segítette őt a román "karrier" építésében, Iris Moscovici plasztikai sebész, és Piero Fullone, de jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy Moscovicinek sincsenek megfelelő papírjai, Fullone pedig fogorvos, ennek ellenére végzett plasztikai beavatkozásokat is.

Azt is írják a román lapok a Politiről, hogy 11 ezer euróval vert át két román doktort. Azt hazudta, hogy ő egy magánklinika tulajdonosa, és az orvosokat arra vette rá, hogy fizessenek ki egy ekkora összegű bérleti előleget a klinikán általuk bérelendő hely után. A helybérlésből nem lett semmi, de Politi nem adta vissza a pénzt. A két orvos tavaly novemberben fordult rendőrséghez, és kiderült, hogy Politinak semmi köze a klinikához.

A férfi tagad minden vádat illetve állítást. Azt mondta, valódi orvos, az olaszországi ügyeket lezártnak tekinti, ő pedig Romániába érkezésekor minden iratát átadta egy román ügyvédnek, hogy ismertesse el őket az illetékes hatóságoknál. "Az ügyvéd ezek után azt mondta, hogy minden rendben van, immár praktizálhatok, a román hatóságok pedig küldtek egy papírt, hogy a Matthew Mode nevet használhatom". Szerinte tehát minden rendben van a papírjaival, és engedéllyel praktizált, és visszautasítja az "áldoktor" megnevezést.

