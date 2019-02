A V4-ek és Németország közös programmal kezelné a marokkói migrációt

Közös programot készítenek elő a Visegrádi négyek (V4) Németországgal Marokkó támogatására, hogy a helyszínen állítsák meg a migrációt, jelentette be Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök a V4-ek csúcstalálkozója után, amint Angela Merkel német kancellár is részt vett.

A migráció külső okainak felszámolásán alapuló program több évre szól, részletei, valamint az arra előirányzott források mértékét néhány héten belül hozzák nyilvánosságra, mondta Pellegrini. A hvg.hu szerint a projekt már akár hónapokon belül elindulhat, de az sem világos, hogy ez anyagi támogatást fog-e jelenteni.

Pellegrini azt mondta, a találkozó fő témái az Európai Unió 2021-2027 közötti keretköltségvetése, az idei európai parlamenti választások, az EU jövője, valamint a 30 évvel ezelőtti európai társadalmi változások voltak. Az évforduló kapcsán közös nyilatkozatot fogadtak el, ebben egyebek mellett megállapítják: az aláírók erős, egységes és versenyképes Európát akarnak.

Orbán: Ezek a magállamok

Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy a mostani találkozón az EU magállamai vettek részt, mert Európa magját azok az országok adják, amelyek a teljesítményükkel kiemelkednek. Márpedig az államadósság, a költségvetési hiány, az export, a munkanélküliségi ráta, a bankrendszer és a strukturális reformok alapján ezek Európa magállamai, a V4 Németországgal kiegészülve pedig az európai gazdaság növekedési motorja, mondta.

Orbán azt mondta, nem tudni, milyen lesz az Európai Unió az EP-választás után, de az biztos, hogy „nem olyan lesz, mint amilyen eddig volt". Az EU meg fog változni, és hogy milyen irányba, azt az európai polgárok döntik el. Szerinte lehet vitatkozni a demokrácia minőségéről, de a képletből a népet nem lehet kihagyni. Ezért a tárgyaláson azt javasolta, hogy minden nagy horderejű döntéssel várják meg az EP-választást, és utána folytassák az együttműködést.

Orbán kérdésre arra is kitért, hogy hétfőn találkozik Budapesten Mike Pompeo amerikai külügyminiszterrel, akivel katonai és biztonságpolitikai kérdések szerepelnek a napirenden. „Különösen beszélniük kell Ukrajnáról, amely fontos szomszédja Magyarországnak, ugyanakkor Magyarország véleménye nehézséget okoz Ukrajna és a NATO együttműködésében Magyarországon egy ukránbarát kormány van, Ukrajnában pedig egy magyarellenes kormány van, és ebből konfliktusok adódnak" – mondta.

Merkel: Nagy feladatok lesznek az EP-választás után

Merkel is egyetértett, hogy csak legális migrációra van szükség, ehhez pedig jó kapcsolatokat kell ápolniuk az EU szomszédjaival, köztük Marokkóval is, írja a hvg.hu. Az EP-választások utáni időszakról szólva úgy vélte, hogy Európára nagy feladatok várnak. Ezek között említette: el kell érni, hogy kevesebb legyen a bürokrácia az EU-ban, hogy további szabadkereskedelmi egyezményeket kell kötni, és azt is, hogy együtt kell működni a migráció okainak megszüntetésében.

Merkel azt is mondta, hogy a V4-es tagállamok nagyon jól kihasználták az uniós támogatásokat, hogy javítsák az életkörülményeiket, ezt mindenképpen figyelembe veszik majd a következő költségvetési ciklus tárgyalásánál.

Babis reméli, hogy több hangjuk lesz a kis országoknak

Andrej Babis cseh kormányfő a keretköltségvetéssel kapcsolatban kiemelte: nagyobb rugalmasságra van szükség a támogatások elosztásánál. Szerinte fontos, hogy az EP-választás után megváltozzon az Európai Bizottság, és hogy minden tagország érdekét szem előtt tartsa. Azt mondta, reméli, hogy a kisebb országok hangja jobban hallatszik majd a Bizottságban, mint most.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a terítékre került témák közül kiemelt több védelmi és biztonsági kérdést. Ezek sorában az ukrajnai helyzet kapcsán a feszültségek mérséklésének lehetőségeiről is beszélt. Szerinte lehetnek nézetkülönbségek Európa és az Egyesült Államok között, de nem szabad elfelejteni, hogy mindkettő a demokrácia alappillérének számít. A visegrádi négyeknek az EU-n belüli helyzetéről szólva azt mondta: a V4-ek ma az EU versenyképességét növelő gazdasági motornak számítanak, írja az MTI.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, Angela Merkel német kancellár, Peter Pellegrini szlovák, Andrej Babis cseh és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök (b-j) a visegrádi országok a V4 és Németország csúcstalálkozóján Pozsonyban 2019. február 7-én. Fotó: MTI/EPA/Jakub Gavlak)