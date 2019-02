Juncker: Nem lehet úgy megváltoztatni a brexitmegállapodást, ahogy May akarja

Theresa May brit miniszterelnök és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke közös közleményben keménynek, de konstruktívnak nevezte a brexitmegállapodás megváltoztatásáról szóló tárgyalásait, írja a BBC.

Juncker viszont leszögezte utána, hogy a kilépés feltételrendszeréről szóló megállapodást nem lehet úgy megváltoztatni, ahogy May szeretné. A megállapodást az EU többi 27 tagállama már jóváhagyta, de a brit parlament nagy többséggel elutasította. Juncker azt hozzátette, hogy készek további részekkel kiegészíteni azt a jogilag nem kötelező érvényű nyilatkozatot, amit a kilépési megállapodáshoz kapcsolnának.

May azután ment vissza tárgyalni Brüsszelbe, hogy az előző hét keddjén egy sor fontos módosítóról szavazott a brit alsóház. A brit képviselők kinyilvánították, hogy újra akarják tárgyalni az Egyesült Királyság kilépési megállapodását az EU-ból. Nem akarnak rendezetlen kilépést, de nem szavaztak meg azonban több időt a tárgyalásokra, az pedig föl sem merült, hogy visszavonják a kilépési kérvényt.

Már akkor is megírtuk, May így majdnem ugyanazokkal a kártyákkal, de az alsóház döntését lobogtatva indul vissza tárgyalni Brüsszelbe, amelyekkel egyszer már vesztett.

May és Juncker most megállapodott a tárgyalások folytatásáról is, hogy elkerüljék a britek rendezetlen kilépését, amitől mindenki a legjobban tart. Ez abban az esetben következik be, ha nem sikerül egy EU-ban is elfogadott megállapodást megszavazni március 29-ig a brit parlamentben is.

A két fél tárgyalódelegációi tovább fognak egyeztetni, hogy olyan megoldást találjanak, amely a lehető legszélesebb támogatottságot nyerheti el a londoni parlamentben, ugyanakkor tiszteletben tartja a bennmaradó tagállamok által lefektetett irányelveket. Február vége előtt pedig May és Juncker is újra találkozik.

May megint arról beszélt, hogy az Egyesült Királyság nem ragadhat bele az ír-északír határ dilemmájára kitalált tartalékmegoldásba. A mostani formájában az Egyesült Királyság határozatlan ideig a vámunió tagja maradna, amíg nem sikerül rendezni a kérdést. Ez volt a brit képviselők többségének elfogadhatatlan.

Szerdán abból lett ügy, hogy Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke azt mondta, hogy „a pokolban van egy külön hely a brit kilépéspárti kampány szervezőinek", akik anélkül kampányoltak a kiválásért, hogy bármiféle tervük lett volna arra, hogyan lehet ezt biztonságosan végrehajtani.

Erre a kilépést 2016-ban támogató képviselők dühösen reagáltak, arroganciával vádolták Tuskot. Theresa May környezetéből is azt mondta, hogy ez nem volt a legbriliánsabb diplomáciai húzás Tusktól.